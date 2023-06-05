Рекламодателям

S7 запустила рейсы из Новосибирск во Владикавказ

  • 05/06/2023, 11:13
Автор:
S7 запустила новые рейсы
Авиакомпания пока является единственным перевозчиком на этом направлении из Новосибирска.

В воскресенье, 4 июня, S7 Airlines запустила прямые регулярные рейсы по маршруту Новосибирск – Владикавказ. Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям.  Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый рейс из Новосибирска вылетел в воскресенье в 09:38 утра.  А во вторник вылет из аэропорта Толмачево – в 12:45.

Длительность полета составляет около 4,5 часов.

Авиакомпания пока является единственным перевозчиком на этом направлении из Новосибирска.

Напомним, что с 1 июня авиакомпания добавила несколько ежедневных прямых рейсов в Горно-Алтайск из Москвы и Новосибирска.

Два дополнительных рейса будут вылетать из Новосибирска, а со 2 июня число рейсов по направлению вырастет до трех раз в день. Время в полете составит примерно час.

Количество полетов в Горно-Алтайск из Москвы увеличивается с 9 июня: в расписании появится второй ежедневный рейс между городами. Длительность полета составит чуть менее 5 часов.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес-зал открылся в новом терминале аэропорта Толмачево.

Фото: flickr.com — Gensa Gensa

379

Рубрики : Туризм Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирск – Владикавказ S7 запустила новый рейсы S7 Airlines


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами
2/06/23 10:45
«Страну надо переводить на военное положение» — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске
1/06/23 13:06
В школу искусств Мариуполя прибыли музыкальные инструменты из Новосибирска
29/05/23 18:25
В Краснообске выбирают подрядчика для строительства лыжной базы

В Краснообске выбирают подрядчика для строительства лыжной базы

Администрация заложила на это цели 60 млн рублей. Ранее сообщалось, что в поселке будет создана региональная база спортивной медицины.
Читать статью >>
Более тысячи мужчин в Новосибирской области уходили в декрет

Более тысячи мужчин в Новосибирской области уходили в декрет

И получали пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Читать статью >>
Игорный бизнес

В игорном заведении в Новосибирске силовики изъяли более 70 единиц техники

В городе продолжается чистка рынка игорного бизнеса.
Читать статью >>
Штат спасателей для городских пляжей пока укомплектован только на 50%

Штат спасателей для городских пляжей пока укомплектован только на 50%

Несанкционированные пляжи будут контролировать мобильные группы на автомобилях с лодками.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

В 9 школах Новосибирска ученикам давали недостаточно еды в столовых

05/06/2023, 12:19

В Новосибирске «ЗаБег.РФ» собрал свыше 3,5 тыс человек в аномальную жару

05/06/2023, 12:06

Андрей Травников поручил оперативно восстановить работу ЦКБ в Академгородке после пожара

05/06/2023, 12:05

Ситуация с заготовкой кормов в Новосибирской области — катастрофическая

05/06/2023, 12:02
Популярное

Россиян могут на год освободить от транспортного налога

05/06/2023, 11:50

Выдавать сертификат для новорожденных предложили в Госдуме

05/06/2023, 10:07

Ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат — новая инициатива Минобороны

05/06/2023, 09:33
Новости компаний

50 оттенков спорта: Wink представляет документальное трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?»

05/06/2023, 10:23

Сбер поздравил сибиряков с Днем защиты детей

02/06/2023, 15:57

Новосибирские энергетики будут выполнять работы на ЛЭП без отключений электроснабжения

02/06/2023, 11:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска