S7 запустила рейсы из Новосибирск во Владикавказ

В воскресенье, 4 июня, S7 Airlines запустила прямые регулярные рейсы по маршруту Новосибирск – Владикавказ. Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый рейс из Новосибирска вылетел в воскресенье в 09:38 утра. А во вторник вылет из аэропорта Толмачево – в 12:45.

Длительность полета составляет около 4,5 часов.

Авиакомпания пока является единственным перевозчиком на этом направлении из Новосибирска.

Напомним, что с 1 июня авиакомпания добавила несколько ежедневных прямых рейсов в Горно-Алтайск из Москвы и Новосибирска.

Два дополнительных рейса будут вылетать из Новосибирска, а со 2 июня число рейсов по направлению вырастет до трех раз в день. Время в полете составит примерно час.

Количество полетов в Горно-Алтайск из Москвы увеличивается с 9 июня: в расписании появится второй ежедневный рейс между городами. Длительность полета составит чуть менее 5 часов.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес-зал открылся в новом терминале аэропорта Толмачево.