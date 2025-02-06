Из плена вернулись трое новосибирцев-участников СВО

5 февраля состоялся второй в этом году обмен военнопленными между российской и украинской сторонами. Он проходил в формате «150 на 150». Среди вернувшихся на Родину трое новосибирских бойцов. Об этом в своем телеграм-канале написала уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.

— Среди возвращенных на Родину трое наших земляков. Радуемся вместе с ними и их семьями, — сообщила омбудсмен.

После возвращения в Россию все военнослужащие пройдут курс лечения в медицинских учреждениях и реабилитацию.

Напомним, в 2024 году аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области способствовал возвращению 18 участников СВО из плена.

Всего в аппарат омбудсмена за 2024 год поступили почти 3 тысячи обращений (+5%), из них письменных 1.5 тысячи (+45%). 45% обращений — вопросы, которые касаются СВО.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский вуз отправит на СВО тысячу комплектующих для дронов. Детали для беспилотников печатают на 3D-принтере.