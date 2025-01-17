Новосибирский вуз отправит на СВО тысячу комплектующих для дронов

В Центре студенческой проектной деятельности Новосибирского государственного технического университета НЭТИ изготовили и передали Общероссийскому Народному фронту тысячу комплектующих для дронов, которые отправят в зону проведения СВО. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Университет сотрудничает с Народным фронтом с декабря 2024 года. Сотрудники и студенты НГТУ НЭТИ печатают на 3D-принтерах комплектующие для БПЛА трех видов.

— Благодаря этому сотрудничеству студенты университета не только внесли свой вклад в поддержку фронта, но и получили практические навыки работы на 3D-принтере: настройка режимов печати в соответствии с моделью, выбор температуры, скорости и прочее, — рассказала начальник управления стратегии образования НГТУ НЭТИ Наталья Плотникова.

Сейчас в вузе продолжается сбор гуманитарной помощи для продолжения производственных работ. Ранее НГТУ НЭТИ уже передавал специальному добровольческому боевому батальону «Вега» аккумуляторные батареи для FPV-дронов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания КБ «Спектр» создает учебный центр и разработала программу обучения ветеранов специальной военной операции сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).