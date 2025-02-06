«СберТройка» отложила запуск сетевой поездки в Новосибирске

В Новосибирске было принято решение отложить запуск сетевой поездки в общественном транспорте. Об этом в эфире радио «Городская волна» сообщила и.о. генерального директора ООО «СберТройка» Елена Колесникова.

В ходе передачи ведущая напомнила о том, что изначально планировалось запустить сетевую поездку 7 февраля, и поинтересовалась, будет ли эта функция доступна для пассажиров.

— Действительно, мы ранее сообщали о том, что сетевая поездка заработает 7 февраля. На сегодняшний день мы приняли решение о том, что продлим тестирование этого функционала и запустим сетевую поездку все-таки с 1 марта, — объявила Елена Колесникова.

Она также отметила, что информация об этом уже начала доводиться до пассажиров, чтобы избежать недоразумений во время их поездки.

Следует отметить, что при использовании сетевой поездки предоставляется скидка в размере 50% и 100% при пересадке на определенные маршруты в течение 60 и 90 минут, в зависимости от вида транспорта. Напомним, ранее этим сервисом пользовались многие новосибирцы. После смены оператора транспортных карт в декабре 2024 года с льготами на проезд начались проблемы. Система «СберТройка» не может заработать в Новосибирске в полную силу уже третий месяц. В январе заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин и руководитель ООО «СберТройка» получили предупреждение от прокуратуры о недопустимости нарушений законодательства при использовании автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте региона.

Ранее редакция сообщалао том, что технические работы могут временно приостановить работу «СберТройки» в Новосибирске. Специалисты рекомендуют обратиться на горячую линию, если возникли проблемы.