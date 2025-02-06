Рекламодателям

«СберТройка» отложила запуск сетевой поездки в Новосибирске

  • 06/02/2025, 09:30
Автор: Артем Рязанов
«СберТройка» отложила запуск сетевой поездки в Новосибирске
Оператор транспортных карт назвал новую дату старта проекта

В Новосибирске было принято решение отложить запуск сетевой поездки в общественном транспорте. Об этом в эфире радио «Городская волна» сообщила и.о. генерального директора ООО «СберТройка» Елена Колесникова.

В ходе передачи ведущая напомнила о том, что изначально планировалось запустить сетевую поездку 7 февраля, и поинтересовалась, будет ли эта функция доступна для пассажиров.

— Действительно, мы ранее сообщали о том, что сетевая поездка заработает 7 февраля. На сегодняшний день мы приняли решение о том, что продлим тестирование этого функционала и запустим сетевую поездку все-таки с 1 марта, — объявила Елена Колесникова.

Она также отметила, что информация об этом уже начала доводиться до пассажиров, чтобы избежать недоразумений во время их поездки.

Следует отметить, что при использовании сетевой поездки предоставляется скидка в размере 50% и 100% при пересадке на определенные маршруты в течение 60 и 90 минут, в зависимости от вида транспорта. Напомним, ранее этим сервисом пользовались многие новосибирцы. После смены оператора транспортных карт в декабре 2024 года с льготами на проезд начались проблемы. Система «СберТройка» не может заработать в Новосибирске в полную силу уже третий месяц. В январе заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин и руководитель ООО «СберТройка» получили предупреждение от прокуратуры о недопустимости нарушений законодательства при использовании автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте региона.

Ранее редакция сообщалао  том, что технические работы могут временно приостановить работу «СберТройки» в Новосибирске. Специалисты рекомендуют обратиться на горячую линию, если возникли проблемы.

Источник фото: Infopro54 / Автор: Ольга Кирсанова

130

Рубрики : Общество Власть Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : тарифы СберТройка оплата


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

На помощь этой категории заемщиков направлен новый федеральный закон о банкротстве физлиц
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новый самолет Tango российской сборки показали на выставке NAIS
6/02/25 10:00
Бизнес Технологии
Из плена вернулись трое новосибирцев-участников СВО
6/02/25 9:45
Общество
«СберТройка» отложила запуск сетевой поездки в Новосибирске
6/02/25 9:30
Власть Общество Транспорт
Цены на кофе в Новосибирске в марте резко вырастут
6/02/25 9:00
Бизнес Общество
«Бунт депутатов»: 80% наказов по благоустройству дворов Новосибирска не выполнены
5/02/25 19:00
Власть Общество Политика
Новосибирск лидирует среди регионов России по количеству новых секс-шопов
5/02/25 18:30
Бизнес Общество
Ушел из жизни ректор СГУГиТ Александр Карпик
5/02/25 18:15
Общество
Мэрия Новосибирска не согласовала строительство спорткомплекса на берегу Оби
5/02/25 17:34
Город
Суд вынес приговор экс-замглавы новосибирской колонии за поборы с заключенных
5/02/25 17:00
Право&Порядок
Число воспитанников детдомов уменьшилось на 10% в 2024 году в Новосибирске
5/02/25 16:30
Общество
Новые сим-карты для кражи денег у граждан использовал житель Новосибирска
5/02/25 16:00
Общество Право&Порядок
Аспирант НГТУ представил проект сети мини-аэродромов для регионов России
5/02/25 15:30
Бизнес Наука Транспорт
Рекорд по производству растительного масла побили производители Сибири
5/02/25 15:15
Агропром Бизнес ВЭД
Лидером продаж в январе 2025 года стала отечественная Lada
5/02/25 15:00
В наукограде Кольцово запустили новое телекоммуникационное оборудование
5/02/25 14:37
Технологии
Более половины автовладельцев считают расходы на ОСАГО значительными
5/02/25 14:30
Страхование
«Спецавтохозяйство» оспаривает требования МинЖКХ Новосибирской области
5/02/25 14:00
Бизнес
Мэрия Новосибирска опубликовала список запланированных на 2025 год концессий
5/02/25 13:30
Бизнес Власть
Ежедневный бонус: новосибирцы выбирают квартиры у реки рядом с бором
5/02/25 12:55
Недвижимость
ФАС выдала предупреждение двум маркетплейсам, навязавшим скидки продавцам
5/02/25 12:30
Право&Порядок
Популярное
Несколько собак остались на улице после расселения барака в Новосибирске
5/02/25 18:00
Льготную ипотеку предлагают давать потенциальным родителям за зачатие
5/02/25 13:00
Пять человек погибли в жёстком ДТП на трассе в Новосибирской области
4/02/25 15:15
В Новосибирске судят создателя канала «Синий кит»
4/02/25 14:00
Суд арестовал пенсионера, набросившегося с мачете на попутчиков в поезде под Новосибирском
4/02/25 11:30
График получения пенсий и пособий изменился в феврале в Новосибирске
3/02/25 18:15
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05
В 2024 году робот-информатор новосибирских энергетиков принял более 800 звонков
30/01/25 12:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году
30/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска