Новый самолет Tango российской сборки показали на выставке NAIS

Учебно-тренировочный самолет Tango — результат совместной разработки S7 Group и Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА). Модель создана из российских комплектующих и полностью соответствует современным стандартам авиастроения. Об этом рассказали в пресс-службе S7.

Осенью 2024 года компания впервые продемонстрировала Tango на аэродроме в Московской области, где самолёт совершил тренировочный полет под управлением лётчика-испытателя, директора СибНИА Владимира Барсука.

На проектировку и изготовления самолета ушло всего полтора года. Лёгкий четырёхместный Tango создан на производственной базе компании в Торбеево (Ступинский район Подмосковья). Максимальная взлётная масса Tango составляет 1150 кг, а дальность полёта доходит до 1100 км. Пока летная машина оснащена двигателем UL Power 520is, производства Бельгии. Но в ближайшие планы S7 входит создание аналогичного двигателя собственного производства, который уже сейчас проходит испытания. Известно, что это будет поршневой шестицилиндровый мотор.

Tango – это в первую очередь учебный самолет, разработанный специально для первоначальной подготовки пилотов. Но, помимо этого, его можно будет использовать для частных полётов.

Авиакомпания готовится запустить Tango в серийное производство. Первый экземпляр самолета уже собирается в цехах компании.

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