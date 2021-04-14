Как выбрать место под строительство гаража

При выборе места под гараж ориентируйтесь на личные нужды, а также учитывайте требования государственных регламентов. Нужно будет принять в расчет тип земли под гараж, удаленность от капитальных и других построек. Чтобы построить гараж, оформляется целый пакет документов и разрешений.

Какие есть правила размещения гаража

До начала строительства подготовьте план и согласуйте его с государственными инстанциями. Без соблюдения данного требования стройка будет нелегальной. Если правоохранительные органы обнаружат нарушение, они заморозят процесс, потребуют снести объект, наложат штрафные санкции. Точные правила возведения гаража на собственном участке будут зависеть от конкретного региона. Проконсультируйтесь у представителя полномоченного органа или поищите информацию в интернете. В любом случае детали вы сможете уточнить при оформлении разрешений.

Перед окончательным выбором участка определитесь, насколько конкретная территория подходит для строительства гаража (есть более и менее выгодные в этом отношении варианты). Если не уверены, что достаточно места, вам будет удобно, просто получится соблюсти законодательные предписания, поищите еще. На сайте сервиса ДомКлик представлен большой выбор вариантов в плане площади, расположения, формы, прочих параметров. Для удобства поиска каждый объект идет с указанием цены (в целом и за метр) продажи, стоимости покупки в рассрочки, площади, фото.

Гараж необходимо строить с учетом следующих моментов:

Ворота для машин не должны быть с забором на одной линии. Безопасное расстояние между гаражом и оградой – 5 метров.

Припаркованное у ворот авто не должно создавать помехи для остального транспорта, пешеходов.

Если у вас на руках есть регламент по выбору места под строительство, следуйте ему.

Оцените удаленность будущего гаража от жилого дома, хозяйственных построек. Пространство перед гаражом закройте навесом.

Поскольку конструкция не относится к объектам капитального строительства, она может заходить на красную линию уже утвержденной схемы.

Варианты размещения

Капитальный гараж может быть встраиваемым, пристроенным или отдельно стоящим. Чаще всего делают пристройку к жилому дому или другому зданию на участке. В таком случае строительство гаража получится сравнительно недорогим – минимум одна стена уже есть, причем с фундаментом. Останется сделать кровлю, ворота, и конструкция готова.

При проектировании встраиваемого гаража нужно будет учесть нормы пожарной безопасности, не забить о получении разрешений и прочих документов. Две стены жилой постройки будут выполнять роль стен гаража, так что получится сэкономить на материалах. Помещение выйдет теплым. Гараж при такой схеме размещают на цокольном, первом этаже либо в подвале.

Самостоятельную постройку располагают по красной линии земельного участка – то есть его передней границе. Вариант относительно дорогой, зато займет намного места, не требует обустройства дополнительных въездных ворот. Если ворота и будут строиться, получится обойтись без сложных дорогих систем открывания-закрывания с соответствующей автоматикой.

Как выбрать место под гараж на участке

Покупая землю под строительство или оформляя договор аренды, вы должны сразу учитывать особенности будущей постройки. Кстати, о возможности выполнения соответствующих работ следует поинтересоваться перед арендой участка. Если ее нет, проще будет присмотреть другой вариант и сразу получить место под стоянку транспортного средства.

От гаража до окон домов соседей должно быть хотя бы 6 метров. Это расстояние предотвратит пожар на соседскомучастке в случае возгорания в вашем гараже. Соблюдать нормы обязательно – иначе можно столкнуться с недовольством соседей, доносами, штрафами или, что еще хуже, последствиями пожара. До границ дачного участка должно быть расстояние около метра. Оно позволит спокойно перемещаться пешеходам по дороже, когда авто стоит около гаража.

Тот же метровый интервал нужно оставить между гаражом и забором. Строение не должно отбрасывать тень на соседний участок, а дождь – стекать с крыши в соседний огород. До стен основной постройки на участке оставляют 3-5 метров. Причины – противопожарная безопасность плюс место для проезда спецтехники.

Лучше сразу сделать все правильно, чем в будущем столкнуться с лишними проблемами. В случае вопросов проконсультируйтесь со специалистами. Учитывать нормы нужно в том числе по причине потенциально конфликтных соседей. Если вы создадите им неудобства, проблем будет действительно много.