В разговоре с журналистами Константинов выразил сомнение в необходимости изучения иностранного языка, сообщает ТАСС.

— Зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон? — сказал представитель власти.

Чиновник предостерег россиян от «следования за чужой цивилизацией». По его словам, изучение английского делает из детей заложников, прививая им интерес к чужой стране.

По словам спикера, англичане воюют с Россией тысячу лет, но россияне продолжают «их изучать».

— Тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает, — заявил он.

Константинов добавил, что в школе английский не изучал, однако, когда появилась такая необходимость в бизнесе, смог освоить его за два года. Чиновник уверен, что для тех, кому иностранные языки действительно нужны, будет достаточно создать специальные курсы.

Ранее стало известно, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в Херсонской области, которая находится под контролем российской армии. При этом в школах на освобожденных территориях Запорожского региона будет проходить обучение со следующего учебного года на русском языке.