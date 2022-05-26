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Очередную незаконную майнинг-ферму энергетики и правоохранители выявили в Калининском районе Новосибирска

  • 26/05/2022, 10:49
24 мая 2022 года в ходе совместного рейда специалистов АО «РЭС», сотрудников прокуратуры Калининского района и ГУ МВД по Новосибирской области был выявлен очередной факт незаконного потребления электроэнергии на «серой» майнинг-ферме, расположенной в якобы заброшенных контейнерах и киосках.

новости бизнесаВ ходе проведения проверки и осмотра объектов в п. Пашино были обнаружены сотни «асиков» (ASIC) – специальных устройств, предназначенных для выполнения вычислений, связанных с майнингом криптовалют. Все оборудование было незаконно подключено к электрическим сетям мощными силовыми кабелями в обход приборов учета электроэнергии.

Хищение электроэнергии осуществлялось поистине в промышленном масштабе. По расчетам специалистов АО «РЭС» ущерб, нанесенный предприятию, составил более 20 млн рублей.

По данному факту органами правопорядка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу путем обмана». В данный момент оборудование изъято, незаконный кабель демонтирован, а следственными органами проводится расследование с привлечением специалистов электросетевой компании.

Таким образом, майнер-«энерговор», решивший заработать, используя «бесплатное электричество», может оказаться на скамье подсудимых и быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Это еще один пример успешного сотрудничества энергетиков с правоохранителями, в том числе при выявлении фактов незаконного потребления электроэнергии майнерами криптовалюты. Такие правонарушения в последнее время фиксируются все чаще.

Со своей стороны, специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

  • позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
  • отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : хищение элекроэнергии


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