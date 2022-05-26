Очередную незаконную майнинг-ферму энергетики и правоохранители выявили в Калининском районе Новосибирска

В ходе проведения проверки и осмотра объектов в п. Пашино были обнаружены сотни «асиков» (ASIC) – специальных устройств, предназначенных для выполнения вычислений, связанных с майнингом криптовалют. Все оборудование было незаконно подключено к электрическим сетям мощными силовыми кабелями в обход приборов учета электроэнергии.

Хищение электроэнергии осуществлялось поистине в промышленном масштабе. По расчетам специалистов АО «РЭС» ущерб, нанесенный предприятию, составил более 20 млн рублей.

По данному факту органами правопорядка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу путем обмана». В данный момент оборудование изъято, незаконный кабель демонтирован, а следственными органами проводится расследование с привлечением специалистов электросетевой компании.

Таким образом, майнер-«энерговор», решивший заработать, используя «бесплатное электричество», может оказаться на скамье подсудимых и быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Это еще один пример успешного сотрудничества энергетиков с правоохранителями, в том числе при выявлении фактов незаконного потребления электроэнергии майнерами криптовалюты. Такие правонарушения в последнее время фиксируются все чаще.

Со своей стороны, специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом: