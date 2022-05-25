Уходят Nike и Marks & Spencer

Nike решил уйти из России, при этом компания продолжает осуществлять все выплаты своим сотрудникам.

Производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group (IRG) — владельцем крупнейшей в стране монобрендовой сети магазинов американского ритейлера, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

Решение не продлевать соглашение связано с тем, что Nike в ближайшее время не сможет организовать поставки товаров в Россию.

Эксперт Марина Малахатько рассказала изданию, что непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка.

Франчайзинговые соглашения Nike с российскими фирмами истекают 26 мая.

Кроме того, британский fashion-ритейлер Marks & Spencer объявил, что тоже покидает страну.

Как говорится в сообщении компании, «M&S — это бизнес, основанный на ценностях», поэтому из-за событий на Украине «мы остановили поставки в Россию 3 марта», пишет interfax.

— Затем мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в 31 млн фунтов стерлингов, отражающие уход из России и перебои в работе на Украине. К сожалению, наш украинский бизнес был частично закрыт под влиянием войны, и мы работаем с партнером, чтобы возобновить работу, когда это станет возможным, — говорится в сообщении компании.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем ООО «Марка Рус» (оператор магазинов Marks & Spencer в РФ) был нидерландский Retail International Holding B.V. (ему принадлежало 95% долей). В апреле этот пакет перешел турецкой «Марка Магазаджилык Аноним Ширкети». Оставшимися 5% долей владеют два физлица, один из которых — гражданин Турции (гражданство второго не указано).

В 2021 году выручка ООО «Марка Рус» по РСБУ выросла на 38,6%, до 7,65 млрд рублей, чистая прибыль выросла в три раза, до 1,13 млрд рублей.

Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.