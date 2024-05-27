Из Сибири экспортировали почти 900 тонн мороженого

За 5 месяцев 2024 года за границу поставлено 876 тысяч тонн мороженого, произведенного в Сибири. Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, 86% поставок идет в Казахстан, Монголию и Китай. При этом в КНР, по сравнению с 5 месяцами 2023 года, поставки выросли в 11.8 раза.

Таможенники отмечают, что в 2024 году количество стран, закупающих мороженое у сибирских производителей, увеличилось за счет Узбекистана и Южной Осетии.

65% партий мороженого и фруктового льда на экспорт направляют предприниматели Новосибирской, Омской и Кемеровской областей. В конце 2023 года на зарубежный рынок вышли алтайские производители мороженого.

Ранее редакции сообщали о том, что завод по упаковке продукции для Китая построят в Новосибирской области.