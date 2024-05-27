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Мэрия Новосибирска возьмет в лизинг уборочную технику на 2,1 млрд рублей

  • 27/05/2024, 10:05
Автор: Юлия Данилова
Мэрия Новосибирска возьмет в лизинг уборочную технику на 2,1 млрд рублей
Торги по выбору подрядчика объявил департамент транспорта мэрии.

Департамент транспорта мэрии Новосибирска объявил торги по выбору подрядчика на закупку дорожной техники. Стартовая сумма контракта 2,18 млрд рублей. Машины муниципалитет планирует закупать в лизинг. Итоги торгов мэрия планирует подвести к середине июня.

Как отмечается в проекте контракта, победитель должен поставить 10 экскаваторов, 22 комбинированные дорожные машины, 30 вакуумно-подметальных машин, 41 ковшовый погрузчик. Срок поставки техники от 115 до 180 дней после подписания контракта.

Источником финансирования являются средства бюджетных учреждений на 2025 – 2029 годы. Купленная техника будет распределяться между семью муниципальными дорожно-эксплуатационными учреждениями города: «ДЭУ №1», «ДЭУ №3», «ДЭУ №4», «ДЭУ №6», МКУ «Первомайское», МКУ «Дзержинка» и «ДЭУ Советского района».

Напомним, о том, что мэрия Новосибирска планирует вдвое увеличить закупку дорожной техники на минувшей неделе сообщил мэр Максим Кудрявцев.

— Последовательно преодолеваем дефицит машин для уборки города. В некоторых районах недокомплект составляет 30% от необходимого количества, — пояснял Кудрявцев в своем Телеграм-канале. — На данный момент удалось договориться о финансовой поддержке с губернатором области. Планируется закупить 113 единиц техники. В 2023 году город закупил 50 единиц дорожной техники.

Кроме того, мэр сообщал, что муниципалитет планирует повысить зарплату  дорожным рабочим и увеличить их количество.

В 2022 году прокуратура выдала мэрии предписание о закупке 700 единиц новой техники.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска закупала в лизинг 120 троллейбусов на автономном ходу. Сроки их поставки были сорваны. В мае началась поставка партии 49 низкопольных троллейбусов, контракт выиграло АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Стоимость контракта составила 3.76 млрд рублей. Еще 80 единиц техники за 4.9 млрд город ждет от «Сбербанк лизинг».

Фото из телеграм-канала Максима Кудрявцева, автор: пресс-служба мэрии.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка города лизинг дорожная техника


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