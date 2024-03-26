Завод по упаковке продукции для Китая построят в Новосибирской области

Китайцев интересует сибирская продукция АПК. Новосибирск, как транспортный хаб, имеющий развитые транспортно-логистические комплексы, представляет большой интерес для сбора необходимых объемов продукции экспортных позиций, которая затем может отправляться в Китай. Об этом на пресс-конференции заявил председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников.

По его словам, до конца полугодия 2024 года в регионе ожидается визит китайских бизнесменов, где будет обсуждаться возможность создания завода, который станет принимать у местных производителей односортную продукцию, обрабатывать ее, упаковывать под номенклатуру, интересующую торговые сети и китайских покупателей, и отправлять на экспорт.

— На стенде алтайских производителей на выставке «Россия» на ВДНХ я рассказал представителями делегации Санья, что китайцы не едят гречневую крупу, хотя это здоровая и полезная пища, что это профилактика диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. В итоге нам предложили приехать в Санью, показать, как готовить гречку, и устроить массовую дегустацию, — рассказывает Геннадий Гусельников. — По похожему принципу российские производители продвигали на китайский рынок мороженое.

МАСС планирует организовать промомероприятие с продукцией отечественных компаний для китайских бизнесменов.

Напомним, в Новосибирской области уже строится завод по производству рапсового и льняного масла. Инвестором является китайская компания. Она же заявила о планах по строительству еще одного предприятия. В январе также стало известно, что завод по глубокой переработке зерна в Новосибирск может перенести китайская корпорация «Байдахуан».

Объемы экспортных отгрузок продукции АПК, произведенной в Новосибирской области, в 2023 году на 40,2% превысили показатели 2022-го. За 2023 год из региона вывезены 1889,5 тысячи тонн продукции АПК. Основу китайского экспорта продукции АПК из региона составляют масличные, зерновые и зернобобовые культуры: на данные позиции в 2023 году пришлись около 80,8% агроэкспорта Китая в стоимостном выражении. За январь-февраль 2024 года из Новосибирской области в КНР поставлена 131 тысяча тонн продукции АПК.

Ранее редакция рассказывала о том, что «Новосибирскхлебопродукт» запустил проект по поставке продукции сибирских сельхозпроизводителей на африканский рынок.