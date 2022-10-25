Из Томской области ушел замгубернатора по социальной политике

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял отставку своего заместителя по социальной политике Алены Левко, которая покинула пост по собственному желанию. Она вернется к научной деятельности. Об этом Мазур сообщил в своем телеграмм-канале.

Он уточнил, что спешить с назначением нового заместителя не будет.

Напомним, экс-губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил Анну Левко своим заместителем по социальной работе в июне 2021 года. В сентябре 2022 года новый томский губернатор Владимир Мазур продлил контракт с Левко на год.

После отставки Жвачкина свои должности по собственному желанию покинули два его зама — Юрий Гурдин и Евгений Паршуто. Позднее в отношении них были возбуждены уголовные дела, оба находятся под арестом. Также поста лишился замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный — после инаугурации Мазур продлил контракты со всеми замами, кроме него. Позже фигурантом уголовного дела стал управделами обладминистрации Анатолий Иванов, он находится под домашним арестом

Анна Левко в 2002-м окончила СибГМУ по специальности «педиатрия». Работала педиатром в медсанчасти № 2 Томска, после — педиатром и офтальмологом в Колпашевской центральной районной больнице. В 2010-м прошла профессиональную переподготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». С 2010 по 2014 год Алена Левко возглавляла информационно-аналитический отдел департамента здравоохранения Томской области и областной центр медицинской и фармацевтической информации. В 2014-2016-м — советник ректора СибГМУ. В июне 2016-го была назначена на должность главного врача университетских клиник.