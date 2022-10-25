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Главу Сузунского района заключили под стражу

  • 25/10/2022, 18:48
Задержана глава Сузунского района
Ее супругу вынесена аналогичная мера пресечения.

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25 октября в отношении главы Сузунского района Лилии Некрасовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток. Пресс-служба Управления Судебного департамента в  Новосибирской области также сообщает, что аналогичное решение принято по супругу обвиняемой Дмитрию Некрасову. Он также заключен под стражу до 23 декабря. Некрасов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Оба постановления суда не вступили в законную силу.

Напомним, о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали главу Сузунского района Лилию Некрасову и ее супруга стало известно 24 октября. Лилия Некрасова была избрана главой Сузунского района в ноябре 2017 года. До этого работала заместителем главы района.

 

Ранее редакция сообщала, что сын губернатора Красноярского края арестован в Италии. 

Фото из группы администрации Сузунского района ВКонтакте

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Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Задержана глава Сузунского района арест чиновника


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