Из украинского плена вернулись 10 новосибирцев

В рамках Стамбульских договоренностей состоялся масштабный обмен пленными и гражданскими между Россией и Украиной: 1000 на 1000 человек.
Среди освобожденных — 10 новосибирцев. Родственники восьми из них обращались за помощью к Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области.
— Счастливы вместе с ребятами и их семьями. Надеюсь, что обменный процесс будет продолжен, и все мирные граждане и военнослужащие, удерживаемые украинской стороной, вернутся домой, — говорится в сообщении Елены Зерняевой, Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что из украинского плена шесть бойцов СВО вернулись в Новосибирскую область. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Источник фото: Телеграм-канал Минобороны России
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