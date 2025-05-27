Из украинского плена вернулись 10 новосибирцев

В рамках Стамбульских договоренностей состоялся масштабный обмен пленными и гражданскими между Россией и Украиной: 1000 на 1000 человек.

Среди освобожденных — 10 новосибирцев. Родственники восьми из них обращались за помощью к Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области.

— Счастливы вместе с ребятами и их семьями. Надеюсь, что обменный процесс будет продолжен, и все мирные граждане и военнослужащие, удерживаемые украинской стороной, вернутся домой, — говорится в сообщении Елены Зерняевой, Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что из украинского плена шесть бойцов СВО вернулись в Новосибирскую область. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.