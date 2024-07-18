Из украинского плена шесть бойцов СВО вернулись в Новосибирскую область

За последние два месяца в Новосибирскую область из украинского плена вернулись шестеро участников Специальной военной операции. Как заявляют в региональном штабе комитета семей воинов Отечества (КСВО), работа по обмену военнопленными ведется на постоянной основе.

— Комитет сопровождает семьи пленных, оказывает содействие семьям по поиску и установлению факта нахождения военнослужащих в плену, помогая составлять запросы в уполномоченные органы военного управления Министерстве обороны, уполномоченным по правам человека в РФ и Новосибирской области, — говорится в сообщении КСВО в официальной группе в «ВКонтакте».

В Минобороны России отметили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ, — сообщили в российском ведомстве.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее редакция сообщала о том, что безногий боец СВО из Новосибирска получил коляску-ступенькоход. Ноги он лишился после ранения в зоне проведения Спецоперации, когда попал под атаку дрона на передовой. Обеспечить военного средством передвижения помогли общественники регионального «Народного фронта».