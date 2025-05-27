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Предприниматели незаконно огораживают водоемы Новосибирской области

  • 27/05/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Предприниматели незаконно огораживают водоемы Новосибирской области
Жители жалуются на то, что не могут пройти к привычным местам отдыха

Накануне лета прокуратура и Минприроды Новосибирской области проводят проверки водоемов. Как оказалось, в регионе нередки ситуации, когда предприниматели незаконно ограничивают доступ граждан к водным ресурсам.

Так в Новосибирском районе компания ООО «Старт» ограничила свободный доступ к озеру Медвежье, расположенному недалеко от «Экспоцентра».

— Организация незаконно возвела ограждение по внешней границе земельного участка, прилегающего к водному объекту, а также аварийную заградительную сетку, — сообщили в областной прокуратуре.

Как уточнили редакции Infopro54, проход к водоему просто был огорожен. Плату за вход организация не взимала. По требованию ведомства заградительная сетка была демонтирована. Директору компании вынесено представление.

Судя по карте 2ГИС, на берегу озера оборудована пляжная зона, сдаются глэмпинги для отдыха.

Напомним, аналогичное нарушение недавно было выявлено прокуратурой после проверки озера Спартак, расположенного рядом с микрорайоном Снегири. Там местный житель незаконно ограничивал доступ к озеру. Однако при этом он еще и требовал с граждан плату за проход к воде. Кроме того, он без разрешения брал воду для своих нужд и сбрасывал сточные воды в канализацию, что вредило экосистеме водоема.

В этом году пляжный сезон в Новосибирске планируют открыть с 1 июня. В прошлом сезоне в регионе работало 13 пляжей: 10 общественных и 3 на базах отдыха. В Новосибирске открыли 6 мест для купания, в Бердске — 3, по одному пляжу — в Тогучине и поселке Кольцово, а еще два — в Новосибирском районе. Центральный пляж Академгородка, который пользуется популярностью у новосибирцев и туристов, сейчас передают с федерального на муниципальный уровень.

Ранее редакция сообщала о том, что аренда дачи у водоема под Новосибирском стартует от 100 тысяч рублей в месяц. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура озеро


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