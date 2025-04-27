Из-за длинных выходных в мае 2025 года новосибирцы не получат детские выплаты

Из-за майских праздников в России изменят график выплат детских пособий. В апреле пройдут две выплаты, а в мае их не будет. Единое пособие на детей сдвинули из-за длительных майских праздников. В Новосибирской области пособия на детей выплачивают третьего числа каждого месяца.

3 мая 2025 года будет суббота. При этом 1 и 2 мая — праздничные дни. Поэтому детские пособия за апрель выплатят раньше обычного.

На сайте СФР опубликовали график выплат детских пособий. Апрельские пособия, которые должны были выплатить 3 мая, перечислят получателю 30 апреля. В связи с этим в апреле 2025 года новосибирцы получат пособия на детей дважды: за март и за апрель. В мае выплаты не будут произведены. Только 3 июня семьи с детьми снова увидят поступления на свои счета.

Детские пособия будут выплачивать по стандартному графику за предыдущий месяц до конца 2025 года с небольшими отклонениями.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники могут обмануть новосибирцев при досрочной выплате пенсий и пособий. Изменения в графике выплат злоумышленники часто используют для своих схем.