В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка

На Гусинобродском кладбище в Новосибирске 27 апреля образовалась пробка. Перед Радоницей, которая выпадает на вторник, 29 апреля, жители Новосибирска отправились на кладбище. На выезде образовалась пробка. В АСТ-54 сообщили, что многие автомобили застряли из-за короткого зеленого сигнала светофора — машины не могут выехать на шоссе.

— На выезде с Гусинобродского кладбища собралась пробка. Стоим уже час. Интервал у светофора составляет 15 секунд и успевают проехать три-четыре машины, — объяснил подписчик АСТ-54.

В «2ГИС» видно, что проезд затруднён. Подъезды к Заельцовскому и Южному кладбищам отмечены красным цветом.

Радоница — это народный праздник, посвященный поминовению усопших. Само название происходит от слова «радость».

В этот день верующие вспоминают своих близких, которых уже нет рядом, и приходят на их могилы. В отличие от обычных поминальных дней, на Радоницу принято не скорбеть, а радоваться воскрешению душ умерших. Это время надежды на вечную жизнь во Христе.

Ранее редакция сообщала о том, что жителям Новосибирска запретили ходить на кладбища при сильном ветре. На Заельцовском кладбище произошел трагический инцидент.