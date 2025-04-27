Цех завода «Тяжстанкогидропресс»в Новосибирске закрыли из-за дырявой крыши

За нарушение требований промышленной безопасности госинспектор Сибирского управления Ростехнадзора приостановил работу одного из цехов завода «Тяжстанкогидропресс». Оборудование остановили 21 апреля.
Кировский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ПАО «Тяжстанкогидропресс». В ходе заседания выяснилось, что цех предприятия не соответствует требованиям промышленной безопасности для опасных производственных объектов.
— В том числе протекает кровля, — уточнили в суде.
Представитель завода признал нарушения, выявленные инспектором Ростехнадзора. Работу цеха пришлось приостановить на полтора месяца. Речь идет о цехе №7.
— Суд пришёл к выводу, что ПАО «Тяжстанкогидропресс», как организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, не было предпринято необходимых и достаточных мер по предупреждению совершения вменяемого административного правонарушения, — сказано в резолюции.
Ранее редакция сообщала о том, что национализация «Тяжстанкогидропресса» обсуждалась совместно с Генпрокуратурой. Минпромторг РФ ищет варианты решения проблем новосибирского завода тяжелого машиностроения.
Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова
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