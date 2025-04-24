Мошенники могут обмануть новосибирцев при досрочной выплате пенсий и пособий

В связи с майскими праздниками новосибирские пенсионеры получат выплаты раньше срока. Изменения коснутся всех, кто получает деньги через банки. Однако мошенники часто используют новости о таких изменениях для своих целей.

Как пояснили в Сибирском ГУ Банка России, злоумышленники используют различные схемы обмана. Они создают фальшивые сайты Соцфонда или звонят людям, выдавая себя за сотрудников государственных учреждений. Преступники говорят, что нужно уточнить реквизиты или «переоформить» документы для получения пенсий и пособий. Их цель остается неизменной — заполучить данные банковских карт и коды из СМС, чтобы похитить деньги с банковских счетов и оформить кредит на имя жертвы.

— Изменения в графике выплат — возможность для мошенников лишний раз напугать потенциальную жертву. Например, сказать о возможных задержках в выплате пенсий, если они не сообщат нужную информацию. Это может притупить бдительность пожилого человека и сделать его более восприимчивым к поддельным сообщениям и требованиям преступников, — уточняет Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

По словам Кутеня, новосибирские пенсионеры часто сообщают злоумышленникам коды из СМС. Родственники и близкие должны быть бдительны: предупреждать, останавливать и просить прекратить разговор, если собеседник говорит о деньгах.

В Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, нужно немедленно прекратить разговор по телефону, если речь идёт о ваших деньгах. Если вы не уверены, перезвоните по официальному номеру организации и уточните информацию.

Не стоит переходить по ссылкам, которые вызывают подозрения, и ни в коем случае не говорить посторонним коды из SMS-сообщений, полученных от банков или государственных служб.

Также специалисты рекомендуют проверять информацию о выплатах пенсий и пособий через отделения СФР.

Ранее редакция сообщала о том, что в преддверии ЕГЭ и ОГЭ мошенники массово атакуют новосибирских школьников. Аферисты прибегают к рассылке фишинговых ссылок и шантажу.