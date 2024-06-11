Из-за капремонта пути изменится расписание 10 электричек в Новосибирской области

С 18 июня по 9 сентября в Новосибирской области изменится расписание некоторых пригородных поездов из-за капитального ремонта пути.

По информации АО «Экспресс-пригород», изменения затронут 10 электричек на разных маршрутах. Например, поезд Мошково — Пригородный будет ходить по новому расписанию.

Полное расписание можно найти здесь.

Время следования поездов будет скорректировано в связи с проведением капитального ремонта пути. Изменения составят от 3 до 25 минут.

Пассажирам нужно быть внимательными и учитывать возможные изменения в расписании при планировании своих поездок.

Ранее редакция сообщала том, что скоростной поезд запустят из Барнаула в Новосибирск в 2025 году.