Автобус с людьми загорелся на ходу в Новосибирске

В Новосибирске на ходу загорелся маршрутный автобус №718 с пассажирами внутри салона. ЧП произошло в Академгородке днем 11 июня.
По информации регионального МЧС, первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту ЧП в течение 5 минут после сообщения на пульт «112».
— К этому времени автобус был полностью охвачено огнем. Водитель и 8 пассажиров Пазика эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, — рассказали в областном ведомстве.
Пожарные за 4 минуты локализовали пламя, еще через две ликвидировали открытое горение.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на ходу загорелся автобус №216 с людьми. Оказавшиеся заложниками ЧП, пассажиры выломали двери, чтобы выбраться из салона горящего транспорта. Дождавшись, пока пассажиры выберутся из горящего транспорта, водитель рванул дальше по маршруту, оставляя за собой «пламенный» след.
Источник фото: ГУ МЧС по НСО
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru