Автобус с людьми загорелся на ходу в Новосибирске

В Новосибирске на ходу загорелся маршрутный автобус №718 с пассажирами внутри салона. ЧП произошло в Академгородке днем 11 июня.

По информации регионального МЧС, первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту ЧП в течение 5 минут после сообщения на пульт «112».

— К этому времени автобус был полностью охвачено огнем. Водитель и 8 пассажиров Пазика эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, — рассказали в областном ведомстве.

Пожарные за 4 минуты локализовали пламя, еще через две ликвидировали открытое горение.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на ходу загорелся автобус №216 с людьми. Оказавшиеся заложниками ЧП, пассажиры выломали двери, чтобы выбраться из салона горящего транспорта. Дождавшись, пока пассажиры выберутся из горящего транспорта, водитель рванул дальше по маршруту, оставляя за собой «пламенный» след.