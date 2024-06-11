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Автобус с людьми загорелся на ходу в Новосибирске

  • 11/06/2024, 14:59
Автор: Ольга Кирсанова
Автобус с людьми загорелся на ходу в Новосибирске
Водитель и пассажиры успели покинуть охваченный пламенем Пазик до прибытия пожарных.

В Новосибирске на ходу загорелся маршрутный автобус №718 с пассажирами внутри салона. ЧП произошло в Академгородке днем 11 июня.

По информации регионального МЧС, первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту ЧП в течение 5 минут после сообщения на пульт «112».

— К этому времени автобус был полностью охвачено огнем. Водитель и 8 пассажиров Пазика эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, — рассказали в областном ведомстве.

Пожарные за 4 минуты локализовали пламя, еще через две ликвидировали открытое горение.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на ходу загорелся автобус №216 с людьми. Оказавшиеся заложниками ЧП, пассажиры выломали двери, чтобы выбраться из салона горящего транспорта. Дождавшись, пока пассажиры выберутся из горящего транспорта, водитель рванул дальше по маршруту, оставляя за собой «пламенный» след.

Источник фото: ГУ МЧС по НСО

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Рубрики : Общество Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : пассажиры МЧС Академгородок автобус загорелся


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