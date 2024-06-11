«Интер РАО» хочет купить завод «Элсиб» в Новосибирске

Новосибирский завод «Элсиб» может купить «Интер РАО». Об этом сообщил федеральный «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Актив, по данным издания, оценивается в 10–13 млрд рублей.

Напомним, ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) купила 70% акций новосибирского НПО «Элсиб» в марте 2019 года. До этого, в 2018 году, СГК закрыла следку по приобретению у группы Rucom АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»).

На момент публикации материала комментарий по сделке в ООО «СГК» редакции Infopro54 получить не далось.

НПО «Элсиб» производит электродвигатели, генераторы и трансформаторы для электроэнергетики. Основной собственник завода АО «Кузбассэнерго» (входит в «Сибирскую генерирующую компанию», принадлежащую «СУЭК» Андрея Мельниченко). По данным Seldon.Basis, в 2023 году «Элсиб» получил выручку 7,3 млрд рублей (+43%), чистая прибыль предприятия составила 660,8 млн (+58%).

«Интер РАО» — одна из крупнейших энергетических корпораций в России. Она управляет генерирующими компаниями в Омской, Томской областях и Башкортостане.

Основными акционерами «Интер РАО», по данным компании на 2022 год, были государственные «Роснефтегаз» и «Россети», а также АО «Интер РАО Капитал». Ещё более 30% акций были в свободном обращении. Председателем правления и генеральным директором «Интер РАО» до последнего времени был Борис Ковальчук, сын считающегося другом президента РФ Владимира Путина Юрия Ковальчука, отмечает «Коммерсант». В марте Ковальчук-младший назначен заместителем руководителя контрольного управления администрации президента РФ, а в мае — главой Счётной палаты.

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