Из-за метели закрыли междугороднюю трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий

Из-за непогоды закрыли движение для пассажирского транспорта на автомобильной дороге К-19 Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, сообщает пресс-служба регионального ТУАД.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, гололед, недостаточная видимость, менее 50 м, сильный боковой ветер), движение пассажирского транспорта 3 декабря, на период с 14 часов до 17 часов, ограничено, — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что на месте работает специальная техника, дорогу обрабатывают реагентами и смесью.
Фото: flickr.com автор: Aleksei Zadonskii
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