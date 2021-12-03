Из-за метели закрыли междугороднюю трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий

Из-за непогоды закрыли движение для пассажирского транспорта на автомобильной дороге К-19 Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, сообщает пресс-служба регионального ТУАД.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, гололед, недостаточная видимость, менее 50 м, сильный боковой ветер), движение пассажирского транспорта 3 декабря, на период с 14 часов до 17 часов, ограничено, — говорится в сообщении.