В Новосибирске установили первый в России цифровой колумбарий

Сооружение представляет собой склеп с двумя нишами – в одной располагается урна с прахом умершего человека, во второй – жидкокристаллический монитор, на экране которого транслируется видео с моментами его жизни.

По словам дизайнера-архитектора Новосибирского крематория Павла Бабкина, идею памятника с телевизором ранее пробовали реализовать на месте захоронения Арнольда Каца, но на тот момент сотрудникам не хватило технических знаний и навыков. Реализовать проект новосибирцам помог инженер из Набережных Челнов Марсель Мухаметшин, который несколько лет назад запатентовал идею цифрового памятника.

В 2018 году он представил проект сооружения с телевизором на выставке в Екатеринбурге, там им заинтересовались представители новосибирского крематория. Сотрудники кладбища уверены, что цифровой памятник лучше сохраняет и передает реальный облик человека — так потомки смогут увидеть, какими их родственники были при жизни.