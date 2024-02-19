Из-за нехватки сотрудников в Новосибирской области закрыли 64 почтовых отделения

«Почта России» закрыла 64 отделения в Новосибирской области. Такое решение руководством было принято из-за дефицита кадров.

— Почтовые отделения работают по сокращенному графику, если сотрудники уходят в отпуск, на больничный или появляется вакансия ключевого сотрудника, — пояснили BFM-Новосибирск в управлении федеральной почтовой связи макрорегиона Сибирь.

В управлении так же сообщили, что отделение сразу возвращается к привычному режиму работы после того, как вакансию закрывают.

«Почта России» заявила, что в населенных пунктах, в которых закрыты отделения, корреспонденцию и пенсии продолжают доставлять на дом.

Всего в регионе 719 почтовых отделений, штат укомплектован на 83%. Решение о приостановке работы принято только по тем, где некому работать.

Отсутствие желающих работать в федеральном управлении может быть связано с размером заработной платы. На полной ставке зарплата почтальонов в Новосибирской области составляет от 24 тысяч рублей, начальника отделения от 34 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников и генеральный директор Почты России Михаил Волков запустили работу 30 сельских отделений, модернизированных по поручению Президента РФ. Ещё 5 были обновлены по региональной программе.