«Держись, малыш, помощь рядом»: МЧС эвакуировало с крыши горящего дома 11-летнего мальчика

Пожарные МЧС России эвакуировали ребенка с крыши горящего частного дома на улице Инской.

― В 16:47 стало известно о возгорании трехэтажного частного дома в Октябрьском районе Новосибирска. Уже через несколько минут первый пожарный расчет был на месте. Сообщил о пожаре ребенок, который находился на крыше горящего строения, ― прокомментировали в МЧС региона.

Диспетчер все это время успокаивала мальчика по телефону и обещала ему, что все будет хорошо.

― Держись, малыш, помощь рядом, ― говорила женщина в трубке, пытаясь погасить у ребенка панику.

Прибывшие спасатели сразу же добрались до крыши и сняли мальчика, который находился в шоке. Его передали бригаде скорой помощи, но ребенок был полностью цел и не получил никаких повреждений.

Сейчас огнеборцы тушат пламя и защищают от угрозы возгорания соседние постройки. На месте работает 39 человек и 11 единиц техники.