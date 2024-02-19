«Кто в лес, кто — по дрова»: водители игнорируют одностороннее движение в центре Новосибирска

В центре Новосибирска изменили схему движения с 17 февраля. Теперь по улице Октябрьской на участке от Красного проспекта до Советской и на участке от улицы Советской до Красного проспекта по Коммунистической можно ехать только в одну сторону. Об этом ранее предупреждали в мэрии города.

Однако не все автомобилисты следуют предписаниям мэрии.

— По привычке многие водители продолжают ехать в обе стороны. Одним словом, кто в лес, кто — по дрова, — поделился с Infopro54 водитель Toyota Corolla Дмитрий.

По словам сибиряка, не все знают о нововведениях.

По мнению члена правления ТСЖ «Дом с часами» Олега Викторовича, изменения на этих участках улиц выгодно только сотрудникам бизнес-центров, расположенных рядом.

— Улицы превращают в парковку для офисного планктона. Транспортная доступность, интересы местных жителей — в утиль! Вся эта чехарда затеяна в интересах владельцев БЦ, которые гнали своих управляющих под видом местных жителей в мэрию, — прокомментировал ситуацию на дороге Atas.info Олег Викторович.

По словам сибиряка, чтобы попасть домой, жителям «Дома под часами» приходится преодолевать от 3 до 6 светофоров.

Ранее редакция сообщала о том, что 2030 году в Новосибирске планируют соединить Тульской магистралью улицы Ватутина и Станиславского.