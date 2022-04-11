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Искитимский муниципальный перевозчик вошел в конкурсное производство

  • 11/04/2022, 14:15
Автор:
новости Новосибирска
Что будет с городскими перевозками — должны решить администрации Искитима и Искитимского района.

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел отчет временного управляющего муниципальным унитарным предприятием «Центр пассажирских и автотранспортных перевозок» города Искитима Сергея Лебедева о проведении в компании процедуры наблюдения. По результатам отчета суд решил признать ПАТП города банкротом и открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев — до 11 октября 2022 года. Конкурсным управляющим предприятия также назначен Сергей Лебедев. Полномочия директора МУПа прекращены. Решением суда он должен в течение 3 дней передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию, печати и штампы, материальные и иные ценности должника.

Отчет управляющего о проведении процедуры конкурсного производства суд планирует заслушать в октябре.

Решение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде.

— Позиция Заксобрания, которую поддерживает Минтранс области: в Искитимском районе должно быть одно автотранспортное предприятие. Сейчас 50% районных маршрутов также проходят через Искитим. Мы убеждены, что должно быть одно автотранспортного предприятие в городе и области и необходимо передать полномочия по пассажирским перевозкам в администрацию Искитимского района, — пояснил вице-спикер регионального парламента, член транспортного комитета Валерий Ильенко. — Это наша позиция, но в рамках закона о муниципальном самоуправлении решение будут принимать администрации города и района.

Новости Новосибирской области

Жители Искитима могут остаться без муниципального перевозчика

Напомним, в августе прошлого года администрации Искитима обратилась в правительство региона с предупреждением об угрозе срыва транспортного обслуживания населения. Мэрия Искитима предупреждала областных коллег, что основной городской перевозчик МУП «ЦПАТП» города находится в сложной финансовой ситуации. По словам самих жителей, муниципальный транспорт на остановке, начиная с весны 2021 года, им приходилось ждать по 40 минут, а то и по часу. Частные перевозчики в Искитиме как на автобусах, так и на маршрутках не принимают никакие льготные документы и соглашаются возить только за наличку.

На 1 октября 2021 года МУП «ЦПАТП» города Искитима имело неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере 47 млн рублей. Проблему усугубило отсутствие субсидии из областного бюджета по перевозке льготных пассажиров. 25 ноября в отношении МУП «ЦПАТП» была введена процедура банкротства — наблюдение. На рассмотрение депутатов был вынесен законопроект, отменяющий требование об отсутствии задолженности для предоставления субсидий за льготников. Ноябрьская сессия его приняла сразу в двух чтениях.

Комментируя эту ситуацию в ноябре 2021 года, зампредседателя комитета по транспорту Сергей Титков отмечал, что проблемы у муниципального ПАТП Искитима возникли давно, после его разделения на 2 предприятия: первое занималось сельскими перевозками, второе сосредоточилось на городских.

— Сельское предприятие чувствует себя нормально, так как получает возмещение за сохранение маршрутной сети. Городское уже давно нужно было приводить в порядок, но муниципалитет только требовал с областного бюджета деньги, — говорил Титков. — После корректировки в законопроект ПАТП будут выплачены те суммы, которые они предоставят по уже перевезенным льготникам. Раньше это сделать было невозможно из-за ограничений в законодательстве, которое стимулировало хозяйствующие субъекты платить налоги.

Сейчас на рассмотрении в региональном парламенте находится законопроект, согласно которому 4 городам области могут быть переданы полномочия по тарифообразованию цены на проезд в общественном транспорте. Один из них — Искитим.

Кстати, судя по объявлениям в группе администрации Искитима Вконтакте, муниципалитет уже начал пересматривать маршруты транспорта.

Фото pixabay — Skica911

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Рубрики : Общество Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск Искитим

Теги : транспорт тариф банкротство


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