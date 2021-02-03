Из-за пандемии темпы диспансеризации в Новосибирске снизились в два раза

— Несмотря на то, что из-за пандемии в 2020 году в Новосибирской области была приостановлена диспансеризация и ее по итогам года прошло на 200 тыс новосибирцев меньше, чем в 2019 году, за прошлый год при первичном осмотре было выявлено 366 случаев онкологии. Для сравнения, в 2019 году — 297. То есть качество диспансеризации возросло, — констатировала на пресс-конференции в ТАСС директор Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева.

— Пандемия сыграла отрицательную роль: темпы диспансеризации снизились почти в 2 раза, а главный враг онкологии — это ранняя диагностика и профилактика, — согласился главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.

В частности, она отметила, что в диспансеризацию добавились скрининговые методы исследования, которые позволяют получить более точные результаты. В итоге 72% случаев, выявленных в рамках диспансеризации, это онкологические заболевания на 1 и 2 стадии.

Марина Фомичева обратилась к жителям области пройти обследования в рамках диспансерного наблюдения, а пациентам, имеющих хронические заболевания, показаться узким специалистам пока ситуация с коронавирусом относительно стабильна.

В целом, по данным Росстата, по итогам 2020 года у 52.7% пациентов онкологов Новосибирской области злокачественные заболевания выявлялись на 1-2 стадии. Одногодичная летальность составила 23,7%. Удельный вес больных, стоящих на учет 5 лет и более — 56,9%. За 2020 год смертность от онкологии в регионе снизилась на 3,8% — скончалось 6545 человек (в 2019 году 6812).