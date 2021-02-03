Бесплатное открытие счета в Банке Акцепт!

Ведь наличные расчеты между организациями ограничены суммой в 100 тыс. руб., а оплата любых налогов производится только в безналичной форме. К тому же рассчетно-кассовое обслуживание оптимизирует и упорядочит операции по счету.

Для ИП это требование не обязательно, но для них наличие расчетного счета — это дополнительное доверие клиентов и партнеров, так как дает понять, что бизнес официальный. Что является большим плюсом к репутации.

До 30.06.21 г. в Банке Акцепт вы можете открыть расчетный счет бесплатно!

Условия акции:

обязательное подключение Интернет-банка

бесплатное открытие расчетного счета в рублях или иностранной валюте,

бесплатное оформление пакета документов при открытии счета юридическим лицам и ИП

бесплатное ведение расчетного счета через Интернет-банк в месяц открытия

бесплатное ведение расчетного счета через Интернет-банк в два следующих месяца после месяца открытия, при наличии неснижаемого остатка в размере 100 тыс. руб.

Откройте расчетный счет в Банке Акцепт, воспользуйтесь преимуществами РКО, сделайте бизнес успешнее!

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept .ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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