Бесплатное открытие счета в Банке Акцепт!

Ведь наличные расчеты между организациями ограничены суммой в 100 тыс. руб., а оплата любых налогов производится только в безналичной форме. К тому же рассчетно-кассовое обслуживание оптимизирует и упорядочит операции по счету.
Для ИП это требование не обязательно, но для них наличие расчетного счета — это дополнительное доверие клиентов и партнеров, так как дает понять, что бизнес официальный. Что является большим плюсом к репутации.
До 30.06.21 г. в Банке Акцепт вы можете открыть расчетный счет бесплатно!
Откройте расчетный счет в Банке Акцепт, воспользуйтесь преимуществами РКО, сделайте бизнес успешнее!
Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
мкрн Горский, 60
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2«б»
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
Instagram, «ВКонтакте», FaceBook
Популярное с сайта
Комментировать