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Из-за тумана рейс Москва – Барнаул сел в Новосибирске

  • 27/08/2024, 15:30
Автор: Артем Рязанов
Из-за тумана рейс Москва – Барнаул сел в Новосибирске
Погодные условия помешали самолету вовремя прибыть в пункт назначения.

Из-за непогоды пассажиры рейса Москва – Барнаул не смогли вовремя добраться до пункта назначения. Самолёт авиакомпании S7, который должен был вылететь из столицы, экстренно приземлился в Новосибирске из-за тумана.

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, рейсы задерживаются. Например, из Домодедово самолёт отправится в 14:00 вместо 8 утра, согласно расписанию.

Стоит отметить, что утро в Новосибирске выдалось ненастным. Из-за проливного дождя улицы превратились в реки. Температура воздуха составляла от +15 до +20 градусов. В Барнауле было чуть теплее — от +20 до +22 градусов, однако также шел дождь.

Ранее редакция сообщала о том, что прямые рейсы из Новосибирска на Хайнань запускает авиакомпания «Аэрофлот».

Источник фото: Infopro54 / Автор — Ольга Кирсанова

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирская область

Теги : рейс Москва – Барнаул аэропорт


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