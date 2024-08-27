Из-за тумана рейс Москва – Барнаул сел в Новосибирске

Из-за непогоды пассажиры рейса Москва – Барнаул не смогли вовремя добраться до пункта назначения. Самолёт авиакомпании S7, который должен был вылететь из столицы, экстренно приземлился в Новосибирске из-за тумана.
Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, рейсы задерживаются. Например, из Домодедово самолёт отправится в 14:00 вместо 8 утра, согласно расписанию.
Стоит отметить, что утро в Новосибирске выдалось ненастным. Из-за проливного дождя улицы превратились в реки. Температура воздуха составляла от +15 до +20 градусов. В Барнауле было чуть теплее — от +20 до +22 градусов, однако также шел дождь.
Ранее редакция сообщала о том, что прямые рейсы из Новосибирска на Хайнань запускает авиакомпания «Аэрофлот».
Источник фото: Infopro54 / Автор — Ольга Кирсанова
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