Оборот дорогих ресторанов в Новосибирска вырос почти на 50 процентов

В первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 обороты заведений ресторанов и кафе Новосибирска увеличились на 19%. При этом среднемесячный оборот одной точки общепита в Новосибирске вырос на 42%, выяснили аналитики Т-Банка. По росту числа транзакций в сфере общепита Новосибирск занял первое место по стране, обогнав по этому показателю Ростов-на-Дону, Краснодар и Москву. При этом средний чек в заведениях общепита в Новосибирске вырос на 7% (с 461 до 495 ₽).

Наиболее заметный рост количества транзакций аналитики увидели в ресторанах и кафе Новосибирска со средним чеком от 3 000 ₽. Количество транзакций в таких заведениях выросло на 45%, а обороты — на 49%.

На втором месте заведения со средним чеком 300-700 ₽. Здесь количество транзакций выросло на 35%, а обороты — на 42%.

На третьем месте общепит со средним чеком 1 500—3 000 ₽ и менее 100 ₽: прирост числа транзакций составил 19 и 14% соответственно, а обороты в обоих сегментах увеличились на 25%.

На 2% увеличились число транзакций и обороты в заведениях Новосибирска со средним чеком 700—1 500 ₽. А в заведениях со средним чеком 100-300 ₽ число транзакций, наоборот, сократилось на 9%, а обороты — на 11%.

Согласно данным сервиса геоаналитики «Компас», в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023По данным 2ГИС, сегодня в городе зарегистрировано 244 ресторана, почти 2000 кафе быстрого питания и т.д.

При этом, отмечают аналитики Т-Банка, в городе сохраняется довольно высокий уровень конкуренции: в среднем 31 точка питания в радиусе 3 км. Этот показатель за год вырос на 32%. На долю индивидуальных предпринимателей в Новосибирске приходится 69% учреждений общепита, на долю ООО — 31%.

Напомним, ранее генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская (Управляет брендами Rostic’s и KFC в России. — Ред.). комментируя Infopro54 тренды развития рынка быстрого питания, отмечала, что в больших городах быстрее растет количество ресторанов формата «у дома», расположенных в жилых массивах.

— Мы наблюдаем, что немного меняется эргонометрика городов. Раньше было принято приезжать в центр, гулять по центральным улицам, заходить в рестораны. Сейчас в больших городах девелоперы, градостроители практикуют более целостный подход к развитию территории и активно создают инфраструктуру «рядом с домом» — и людям это нравится. Они предпочитают отдыхать, заниматься спортом, ходить в рестораны рядом с домом, когда не нужно никуда ездить. Актуальность центральных локаций при этом уходит на второй план, — говорила Шаманская.

Ранее редакция сообщала о том, что рестораторы просят разрешения продавать алкоголь по ночам в Новосибирске.