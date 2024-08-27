Мигранты устроили свой личный автовокзал у Хилокского рынка в Новосибирске

Круглосуточно у заборов жилых домов десятки автобусов выгружают иностранных специалистов. За месяц их число приближается к нескольким сотням. Чиновники в курсе, но действовать никто не спешит.

У жителей Хилокского жилмассива, которые после четырехлетней борьбы все-таки победили незаконные кафе и торговые точки мигрантов, появилась новая проблема.

Теперь люди жалуются на непонятный трафик, который стихийно образовался рядом с жилыми домами. На площадку рядом с рынком массово приезжают огромные автобусы с иностранными номерами. Посадка и высадка пассажиров ведутся круглосуточно, без праздников и выходных.

― Вот мой забор, а через десять метров этот незаконный автовокзал. Как можно жить и отдыхать при таком шуме? С семи утра до поздней ночи приезжие тут встречают и провожают друг друга. Сил моих больше нет, ― говорит пенсионерка, которая живет рядом с проблемной точкой.

Только бабушка соберется отойти ко сну или едва откроет глаза утром, как за забором начинается активная деятельность. Огромные автобусы, поток приезжих, тут же целые многодетные семьи встречающих и провожающих. Самое страшное, что вокруг нет никаких силовиков, контролирующих органов или чиновников. Сколько иностранцев приехало? Зачем? Не везут ли она запрещенные грузы? На эти вопросы ответов нет.

Беспокоит данная проблема и других жителей жилмассива.

― У нас куда не плюнь ― везде автовокзал, со всех сторон, всюду. Автобусы едут непрерывным потоком, днем и ночью. Нам остаётся это в шоковом состоянии наблюдать, ― написали новосибирцы в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

В социальных сетях многие сибиряки кинулись горячо обсуждать происходящее. Отметился в комментариях и иностранец, который встал на защиту соотечественников.

― Почему не через автовокзал? Где смотрят документы?! Серая зона. Мигрантов все больше и больше. Все детские площадки, дворы ими забиты. Если в Москве с ними справиться не могут, уже целые районы в гетто превратились. Что про нас говорить? ― Таких «вокзалов» на Хилокской штук 10. ― Что вам не нравиться? Возле вашего дома один единственный кафе остался, туда ходят даже гаишники. Вроде никому нечего не мешает, а вы вечно недовольны. Я уже не знаю, куда сходить возле дома покушать нормально. Только начинаю привыкать, тут же закрывается из-за каких-то недовольных людей. Так держать, братья! Где нас закроют ― рядом построим новый, устанете закрывать потом.

Жители микрорайона собираются писать жалобу в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство помогло им навести порядок и привлекло к ответственности собственников площадок, которые допустили весь этот беспредел.