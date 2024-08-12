Прямые рейсы из Новосибирска на Хайнань запускает авиакомпания «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Новосибирска на китайский остров Хайнань. Улететь из «Толмачево» можно будет уже 5 сентября.

— Рейсы будут выполняться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса «бизнес» и 138 кресел класса «эконом», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Сибиряки смогут летать дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Аэрофлота, самый дешевый билет на первый рейс из сибирской столицы обойдется в 32 тысячи рублей без багажа.

Ранее редакция сообщала о том, что со 2 мая 2024 года авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые полеты из Новосибирска в китайский Шанхай. Рейсы выполняются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.