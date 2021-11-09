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Из-за введения QR-кодов общепит может потерять до 70% выручки

  • 09/11/2021, 07:55
Автор:
новости Новосибирска
Даже несмотря на разрешение работать по ночам.

QR-коды для посещения предприятий общественного питания, выставочных мероприятий, баз отдыха и санаториев начнут действовать в Новосибирской области с 12 ноября. Дополнительные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции одобрены 8 ноября на очередном заседании правительства региона. Соответствующие изменения внесены в постановление от 18.03.2020 № 72-п.

При этом общепиту разрешили работать по ночам — с 23:00 до 6:00 часов.

— В сфере общественного питания сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка, к сожалению, не улучшается. QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей — активно вести разъяснительную работу, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. — При этом мы соблюдаем баланс принятых решений — с общепита сняты ограничения по работе в ночное время при соблюдении необходимых условий, но введены QR-коды на посещение. Эти меры направлены как на поддержание работоспособности бизнеса, так и на обеспечение безопасности потребителей.

Документ устанавливает возможность проведения мероприятий в выставочных залах, осуществление приема и размещения потребителей услуг на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях с количеством посетителей более 100 человек при наличии у граждан одного из документов: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо справки о наличии противопоказаний к вакцинации.

Оказание услуг общественного питания станет возможным при наличии у посетителей действующего QR-кода и других указанных выше документов, исключение составляют услуги по доставке заказов, обслуживанию «на вынос», услуги общепита на территории аэропорта, ж/д вокзалах, автовокзалах, АЗС, а также столовые и другие предприятия, обеспечивающие питание сотрудников организаций.

— Судя по практике других городов, посещаемость кафе и ресторанов упадет на 60-70%. Даже несмотря на то, что общепиту разрешили работать по ночам, — говорит председатель правления «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» («ФРиО Сибири»), сооснователь школы для рестораторов и кулинаров «Гастроинкубатор» Infopro54 Галина Ильина (Шеломенцева).

Другие участники новосибирского рынка, пожелавшие остаться неизвестными, оценивают инициативу с введением QR-кодов с еще большим пессимизмом:

— Вакцины нет. У меня сотрудники в листе ожидания стоят в очереди на 3-7 дней. Вакцинацию сотрудников продлили до 20 ноября. То есть по факту получается, что невакцинированным сегодня можно обслуживать только вакцинированных?

— Что за масло масляное? Кино посмотреть, пообедать по QR-коду, а в метро спиной к спине и лицом — без проблем. Там заражений нет? Зеленая зона!

— Мы все понимаем, что не переживем это. Мы не Сочи, куда все с QR-кодами поехали отдыхать, потому что в Москве все закрыто.

—  Жесть. В Москве падение выручки было 80-90%. В Калининграде падение 30-40%, но им QR-коды ввели только в пятницу

— Лучше бы вообще закрыли. Тогда мы бы могли претендовать на господдержку, как отрасль, пострадавшая от ограничений. А так, де-юре работаем, то есть обязаны платить налоги в полном объеме, а де-факто — будут ли на это деньги?

Яна Невская, директор бара GUEVARA, отмечает, что пока никто не понимает, как будет осуществляться контроль за применением QR-кодов.

— Я пока не представляю, как это будет выглядеть. Человек заходит в бар, показывает мне QR-код или его скрин, ксерокопию. Как я могу убедиться в его достоверности? С каждым посетителем заходить в его кабинет на госуслугах, чтобы убедиться, что в его аккаунте, привязанном к его личным персональным данным, есть QR-код? Но это же бред! Либо нас должны обязать установить какие-то считывающие устройства, чтобы их сканировать. Никакой информации об этом пока нет, — говорит Яна Невская.

Что касается санаторной отрасли, то, по словам председателя комитета по санкуру НП «Новосибирская ассоциация туристских организаций» (НАТО), директора ООО «Парус-Резорт» (санаторий «Парус») Юлии Шелепенковой, до сих пор санатории требовали от гостей только справки об эпидокружении.

— Лично я — за введение QR-кодов. Понимаю, что это будет очень тяжело для отрасли, будет отток гостей на 20-30%. Но только массовая вакцинация поможет быстрее избавиться от этой заразы, — говорит собеседница Infopro54. — Последствия ковида, которые мы постоянно наблюдаем у пациентов, приезжающих на реабилитацию, реально очень тяжелые. Люди приезжают в инвалидных колясках, с кислородным баллоном, с нарушениями психики, опорно-двигательного аппарата, с ужасной одышкой, и это действительно очень страшно. Благодаря введению QR-кодов и увеличению темпов вакцинации в конечном итоге уменьшится нагрузка на учреждения здравоохранения. Сейчас врачи работают в тяжелых условиях. Мы общаемся с врачами из 2-й скорой помощи, из Горбольницы — и видим, что работа у них очень напряженная.

Напомним, что в Новосибирской области уже действует ряд ограничений, связанных с противодействием коронавирусу и применением QR-системы кодов. Так, проверка QR-кода или иных вышеперечисленных документов осуществляется в случае, если количество зрителей либо посетителей превышает 100 человек:

  • при оказании услуг театрами, кинотеатрами, концертными организациями, фестивалями,
  • при проведении официальных торжественных мероприятий по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области,
  • при проведении на территории области официальных всероссийских и межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств и кубков Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирской области по соответствующим видам спорта,
  • при посещении гражданами объектов физической культуры и спорта, в том числе фитнес-центров,
  • аттракционов,
  • детских развлекательных центров.

Установленное ограничение не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет. QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

По данным оперативного штаба, на утро 8 ноября в регионе были зарегистрированы 73962 случая коронавируса (+400 за сутки), из них 7329 — у детей. 54773 пациента полностью выздоровели (+79 за сутки). Скончались 12 пациентов: мужчины в возрасте 63, 70, 73, 82, 88 лет и женщины в возрасте 49, 57, 77, 80, 93, 95 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3486 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3783 пациента, в том числе 59 детей. В отделениях реанимации находится 341 человек. На ИВЛ — 47 пациентов. Всего в Новосибирской области сделаны 2789706 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 1695 обращений.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ограничения общепит коронавирус QR код


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