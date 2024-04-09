«Терпел адскую боль и верил в чудо»: врачи ошиблись и отрезали новосибирцу полноги

В Новосибирске пациенту ампутировали ногу после того, как врачи несколько раз ошиблись с диагнозом. У мужчины началась гангрена и пришлось прибегнуть к крайним мерам. А ведь если бы медики оказались более внимательными и профессиональными, то сибиряку бы не пришлось покупать протез.

Эта история началась еще в январе 2022 года. Антон почувствовал сильную боль в голени, колено отекло, а на коже появилось большое и заметное бордовое пятно. После нескольких часов страданий, сибиряк понял, что уже не может ходить и вызвал скорую помощь.

― Ему диагностировали растяжение коленного сустава и дорсопатию позвоночника, поставили обезболивающий укол и уехали, ―рассказали в Заельцовском районном суде.

Когда лекарства перестали действовать, то боль вернулась. Мужчина снова позвонил в неотложку. На этот раз ему предложили доехать до травмпункта.

Там осмотр произвел дежурный врач. Он решил, что у парня тромбоз вен и рекомендовал госпитализацию. После УЗИ вен тромбоз не подтвердился. Тогда в карточке появился новый диагноз. Антону прописали таблетки и отправили домой.

Еще пять дней адских болей уже стали сводить мужчину с ума. Перестав надеяться на бесплатную медицину, сибиряк обратился уже в коммерческую клинику. Но там тоже развели руками и направили в городскую клиническую больницу № 1 на экстренную консультацию к хирургу.

В пути Антон уже перестал чувствовать правую стопу.

― Он терпел все это время адскую боль и верил в чудо. В ГКБ сразу поняли, что дело – труба. Врачи срочно прооперировали и удалили отмершие ткани. Затем были ещё две операции. В итоге пришлось полностью отрезать голень. Теперь у Антона инвалидность, ― говорят знакомые парня.

После всех этих мучений сибиряк решил добиться справедливости и в суде доказать ошибку медиков. Антон обратился к известному медицинскому юристу Юлии Казанцевой.

В рамках дела страховая компания провела экспертизу и пришла к выводу, что ногу можно было бы спасти. Для этого требовалось вовремя госпитализировать пациента и поставить правильный диагноз. Оказалось, что подколенную артерию закупорил тромб, начался некроз мышц голени.

Ошибку врачей подтвердила и судебно-медицинская экспертиза.

Теперь больница по решению суда должна выплатить новосибирцу 2,5 млн рублей компенсации. Эти деньги вряд ли смогут сгладить все перенесенные страдания, но Антон спокоен, что смог добиться правды.

Историей про ампутацию заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Председатель запросил подробный отчет о ходе проверки информации о некачественном оказании медицинской помощи в Новосибирске. Вполне возможно, что этот инцидент станет поводом для возбуждения уголовного дела. Тогда больница будет наказана не только рублем. Врачи, уличенные в непрофессионализме, будут нести уже персональную ответственность.