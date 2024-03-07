Новосибирскавтодор в 2023 году получил выручку 19 млрд рублей

По данным бухгалтерской отчетности, АО «Новосибирскавтодор» в 2023 году получил выручку в размере 19.2 млрд рублей. Это на 2 млрд больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании составила 863,8 млн рублей, годом ранее — 821,9 млн рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия.

7,1 млрд рублей выручки компания получила за содержание дорог, 5,2 млрд — за ремонт дорог и сооружений, 4,6 млрд — за строительство и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений, 1,8 млрд — за капремонт автодорог и сооружений.

В 2023 году акционеры компании дважды принимали решение о выплате дивидендов за счет чистой прибыли. По итогам 2022 года — 350 млн рублей. Кроме того, в декабре 2023 года на внеочередном собрании было принято решение о выплате 250 млн рублей дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Базовая прибыль на акцию в 2023 году составила 440 рублей, в 2022 — 419 рублей.

Напомним, «Новосибирскавтодор» сегодня является крупнейшим дорожным предприятием Новосибирской области. Компания реализует много знаковых проектов на территории региона.

Например, она занимается строительством Восточного обхода вокруг Новосибирска. Первый участок обхода протяженностью 10 км планируется запустить в 2025 году. Компания ремонтировал взлетно-посадочную полосу аэропорта Толмачево. Также компания выиграла тендер на капремонт участка «Чуйского тракта».

В ноябре 2023 года компания, близкая к «Новосибирскавтодору», выиграла конкурс на проектирование Южного транзита.

По итогам 2023 года, по данным Минфина, «Новосибирскавтодор» вошел в топ-10 крупнейших федеральных плательщиков налогов, работающих на территории Новосибирской области.

АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году путем преобразования 32 структурных подразделений одноименного госпредприятия. На сегодняшний день уставный капитал компании составляет 49 млн рублей. Сведения об учредителях закрыты.

По состоянию на 1 января 2021 года, в структуру «Новосибирскавтодора» входят 13 филиалов, расположенных в районах Новосибирской области, а также филиалы в Кемеровской и Челябинской областях, Республике Алтай и обособленное подразделение в Омске. Кроме того, компания работает в Республике Татарстан и Томской области. Среднесписочная численность работников — 2676 человек. АО «Новосибирскавтодор» включено в список системообразующих предприятий региона.

Ранее редакция сообщала о том, что более 90 трасс и мостов отремонтируют в этом году в Новосибирской области.