Новосибирскавтодор в 2023 году получил выручку 19 млрд рублей

По данным бухгалтерской отчетности, АО «Новосибирскавтодор» в 2023 году получил выручку в размере 19.2 млрд рублей. Это на 2 млрд больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании составила 863,8 млн рублей, годом ранее — 821,9 млн рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия.
7,1 млрд рублей выручки компания получила за содержание дорог, 5,2 млрд — за ремонт дорог и сооружений, 4,6 млрд — за строительство и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений, 1,8 млрд — за капремонт автодорог и сооружений.
В 2023 году акционеры компании дважды принимали решение о выплате дивидендов за счет чистой прибыли. По итогам 2022 года — 350 млн рублей. Кроме того, в декабре 2023 года на внеочередном собрании было принято решение о выплате 250 млн рублей дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Базовая прибыль на акцию в 2023 году составила 440 рублей, в 2022 — 419 рублей.
Например, она занимается строительством Восточного обхода вокруг Новосибирска. Первый участок обхода протяженностью 10 км планируется запустить в 2025 году. Компания ремонтировал взлетно-посадочную полосу аэропорта Толмачево. Также компания выиграла тендер на капремонт участка «Чуйского тракта».
В ноябре 2023 года компания, близкая к «Новосибирскавтодору», выиграла конкурс на проектирование Южного транзита.
По итогам 2023 года, по данным Минфина, «Новосибирскавтодор» вошел в топ-10 крупнейших федеральных плательщиков налогов, работающих на территории Новосибирской области.
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году путем преобразования 32 структурных подразделений одноименного госпредприятия. На сегодняшний день уставный капитал компании составляет 49 млн рублей. Сведения об учредителях закрыты.
По состоянию на 1 января 2021 года, в структуру «Новосибирскавтодора» входят 13 филиалов, расположенных в районах Новосибирской области, а также филиалы в Кемеровской и Челябинской областях, Республике Алтай и обособленное подразделение в Омске. Кроме того, компания работает в Республике Татарстан и Томской области. Среднесписочная численность работников — 2676 человек. АО «Новосибирскавтодор» включено в список системообразующих предприятий региона.
Ранее редакция сообщала о том, что более 90 трасс и мостов отремонтируют в этом году в Новосибирской области.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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