«Пляшущие» цифры и рвущие всех Кочки

Особенностью голосования по поправкам к Конституции, на которую обратили внимание следящие за ходом голосования жители региона, стали периодически «пляшущие» цифры на ресурсе «ГАС-выборы». Как прокомментировала ситуацию председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо, причина этого носит чисто технический характер.

— Так как ЦИК включила проект в режиме онлайн, цифры постоянно обрабатываются, меняются, — сообщила Благо на брифинге, посвященном предварительным итогам голосования.

Что касается цифр по явке на избирательные участки на территории Новосибирской области, то они, по данным на 15 часов, тоже определенным образом «пляшут» — от «скромных» 36,9% в Искитиме до 81% в Кочковском районе. При этом прослеживается тенденция, что наиболее отдаленные сельские районы голосуют не в пример лучше городских округов. Помимо Кочек, самыми активными оказались Кыштовский и Здвинский районы, собравшие на участках по 79% жителей при средней явке в 41,8% по области (905,3 тысячи человек).

Что касается областного центра, то горожане оказались гораздо равнодушнее к голосованию, чем селяне из районов, не составив даже трети от общего числа избирателей. По информации избиркома, на 15 часов явка составила около 30%. Эту планку перепрыгнули три из десяти городских районов — Центральный (33,5%), Железнодорожный (33%) и Советский (32,9%). Наименьшая явка отмечена в Ленинском (20,3%) и Первомайском (23,5%) районах.

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