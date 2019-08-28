«РиМ» наращивает производство для «умной» энергетики

— В апреле 2019 года ряд предприятий Новосибирска вышел на руководство города и области с инициативой создать промышленный кластер по разработке технологий и оборудования для перевода энергетической отрасли на «цифру». Одной из частей технологической перестройки отрасли является производство оборудования для «умных» сетей: вакуумных выключателей, реклоузеров, релейно-защитного оборудования и т.д., — рассказал во время пресс-тура на предприятие гендиректор АО «Радио и Микроэлектроника» («РиМ») Евгений Букреев.

Новосибирское предприятие является основателем и лидером российского рынка «умных» счетчиков. Этот проект «РиМ» реализует совместно с компанией АО «Новосибирскэнергосбыт» и Межотраслевым некоммерческим фондом энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области.

— На нашей площадке, расположенной на улице Станционной, 60/1 (бывшая территория завода «Сибтекстильмаш») мы организуем производство оборудования для вакуумных выключателей, а также всех металлических корпусов, необходимых для производства трансформаторных подстанций, — уточнил Букреев. — Детали, да и сами подстанции на 6-10 кВ (а тем более на 110 кВ) достаточно крупные. Для их производства и сборки требуется много места. Сейчас в одном из цехов установлено дорогостоящее оборудование, которое работает в три смены и загружено на 80%. Во втором проведен ремонт, установлена часть оборудования, также уже запущенное в эксплуатацию.

Сотрудники предприятия пояснили корреспонденту InfoPro54, что на площадке на Станционной налажено производство продукции из пластика, проводится металлообработка, создан производственный участок. На предприятии задумываются и о возможном расширении ассортимента. К примеру, в свободное от работы время мастера построили здесь яхту.

— Выпуск вакуумных выключателей — серьезное производство. Здесь нужны определенные навыки, новое современное оборудование. Кроме того, «РиМ» сам для себя готовит пресс-формы, что позволяет сделать производство более гибким и конкурентоспособным, — рассказал корреспонденту InfoPro54 начальник департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько во время пресс-тура.

По его словам, три старых цеха и 6,5 тысяч кв. м земли на «Сибтекстильмаше» «РиМ» приобрел еще 11 лет назад для расширения производства. Имеющихся площадей в Заельцовском районе компании уже не хватало, подходящие для аренды участки и объекты в этой части города также были в дефиците.

— Наш холдинг построен по технологическому принципу: есть разрабатывающие и обеспечивающие предприятия. В Заельцовском районе мы оставили производство электронной техники, набивку плат, разработку интегральных систем и т.д., — говорит директор АО «РиМ». — В перспективе планируем на Станционную также перенести серийное производство законченной продукции.

В среднем в год только АО «РиМ» инвестирует в модернизацию и расширение производства около 100 млн рублей. Выручка предприятия в 2018 году составила 1,5 млрд рублей, всего холдинга «РиМ» (входят 16 предприятий) — 2,5–3 млрд рублей. В 2019 году, по расчетам Букреева, холдинг получит выручку около 2 млрд. Продукция компаний холдинга поставляется по всей России, а также за рубеж.

Кстати, территория бывшего «Сибтекстильмаша» начинает активно развиваться в том числе и в инфраструктурном плане. После того как АО НПО «Курганприбор» выкупил имущество банкротившегося завода ОАО «Сибтекстильмаш Спецтехника. Сервис» (в 2017 году), расположенные на площадке предприятия решили совместно вложиться в строительство дороги общего пользования.

АО «Радио и микроэлектроника» создано в 1991 году. Компания занималась внедрением систем безналичного расчета в общественном транспорте Новосибирска, электронного контроля пассажиропотока на пригородных поездах ЗСЖД, созданием интеллектуальных систем безопасности, систем контроля для Сибирского ГУ ЦБ. Разработанные и изготовленные холдингом НПО «РиМ» ИПУЭ и оборудование АИИСКУЭ серии «РиМ» поставляются во все регионы России и Казахстана, а также в Беларусь, Кыргызстан и Монголию.

В рамках создания промышленного кластера по разработке оборудования для перевода энергетической отрасли на цифровое оборудование «РиМ» работает с ООО НПП «Микропроцессорные технологии», ООО «Болид», ГК «Ирбис», АО «Новосибирский приборостроительный завод», ООО «ЭМА», ООО «АрсТерм».

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