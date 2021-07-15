Избирком оптом регистрирует кандидатов

Накануне избирательная комиссия Новосибирской области приняла для регистрации документы претендентов на мандаты Государственной Думы, выдвинутых от КПРФ, — эксперта мэрии Андрея Жирнова (округ №135), секретаря реготделения партии Рената Сулейманова (136), экс-главы Первомайского района Виталия Новоселова (137) и депутата Заксобрания Романа Яковлева (138). В этот же день документы подал и выдвиженец «Единой России» Дмитрий Савельев (136), работающий в текущем созыве парламента в составе фракции ЛДПР. Об этом сообщают в областном избиркоме.

По информации избирательной комиссии, ранее документы на регистрацию подали кандидаты от ЛДПР — вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская (135) и депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (137).

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы должны состояться в сентябре 2021 года. Пока предварительный расклад кандидатов по округам выглядит следующим образом.

Округ №135: Андрей Жирнов (КПРФ), Наталия Красовская (ЛДПР) депутат Заксобрания, главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский («Единая Россия»), депутат Заксобрания, директор интернет-издания «Сибкрай» Константин Антонов («Родина»), член совета реготделения «Справедливой России» Денис Родин («СР»), руководитель регионального бюро по защите прав предпринимателей Наталья Пинигина («Новые люди»), депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев («Зеленые»).

Округ №136: Ренат Сулейманов (КПРФ), Дмитрий Савельев («Единая Россия»), лидер реготделения ЛДПР, депутат Заксобрания Александр Щербак, «родинец» Александр Златомрежев, справедливоросс Александр Прохоров и представитель «Новых людей» Вячеслав Усольцев.

Округ №137: Виталий Новоселов (КПРФ), научный работник Дмитрий Старостенко («Единая Россия»), депутат горсовета Наталья Пинус («Родина»), депутат Заксобрания, замдиректора ООО СК «ВИРА-строй» Александр Аксененко («Справедливая Россия»), кандидат от «Новых людей» Андрей Теряев, Евгений Лебедев (ЛДПР).

Округ №138: депутат Заксобрания Роман Яковлев (КПРФ), депутат Госдумы Виктор Игнатов («Единая Россия»), Дмитрий Лукашев («Родина»), Андрей Филимошкин («Справедливая Россия»), Тимур Гостяев («Новые люди»), Роман Казаков (ЛДПР).