В новосибирский экстрим-центр ворвались неизвестные с топорами

— Я предприниматель, построивший первую круглогодичную аэротрубу в Новосибирске. 14 июля среди белого дня к нам ворвались 13 БАНДИТОВ В МАСКАХ И С ТОПОРАМИ — разгромили всю технику и оборудование (стекла стоимостью миллион рублей, электронику Siemens). ИЗБИЛИ СОТРУДНИКА. Деятельность нашего предприятия полностью парализована, — говорится в сообщении предпринимателя Николая Чичканова, которое в редакцию передали представители регионального отделения «Опоры России». — Кому это выгодно? Мало кому это может быть интересно, кроме наших конкурентов, которые на днях открывают аэротрубу в Краснообске (иначе просто невероятное совпадение).

Предприниматель попросил коллег из бизнес-сообщества помочь осветить эту ситуацию в массмедиа и найти управу на такой беспредел.

— Полиция уже работает, но надежд немного, — заявил он.

Напомним, Николай Чичканов в начале этого года открыл в Новосибирске на ул. Спартака аэродинамический комплекс Free Fly для любителей экстрима. Первый проект предприниматель реализовал в 2017 году в Екатеринбурге.

— В связи с данными событиями мы вынуждены ВРЕМЕННО прекратить полеты. Сейчас будем заниматься восстановлением оборудования для возвращения к полноценной работе. Нам потребуются примерно 1,5-2 месяца, — пишет Николай Чичканов в группе компании в Instagram.

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей Наталья Пинигина рассказала Infopro54, что реготделение «Опоры России» подключилось к решению этой проблемы сразу после сообщения Николая Чичканова.

— Это вопиющий случай. Сейчас мы подали заявление в правоохранительные органы, а также готовим обращение в Генпрокуратуру, чтобы эту ситуацию взяли на контроль в федеральном ведомстве, — отметила собеседник редакции. — До нападения предпринимателю поступали неоднократные угрозы от конкурентов, требующих закрыть бизнес. Во время нападения люди в масках говорили персоналу, что их предупреждали о том, чтобы компания уходила с рынка. Пострадали не только сотрудники, но и посетители. По факту это прямой рейдерский захват и уголовно наказуемое деяние.

Наталья Пинигина подчеркнула, что будет держать это дело на контроле, так как угрозы Николаю Чичканову продолжают поступать, в том числе за то, что он вынес ситуацию в публичную плоскость.

— Предпринимателю прямым текстом говорят: «Мы тебя уроем». Будем настаивать, чтобы правоохранительные органы ни в коем случае не положили дело на полку и довели расследование до конца. Я в шоке, что такое может быть у нас в Новосибирске в 21 веке, — подчеркнула Пинигина.

На момент публикации материала в новостях за 14-15 июля на сайтах правоохранительных органов Новосибирской области информации об инциденте в экстрим-центре не было.