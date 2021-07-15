Эффективная email-рассылка — секреты и тонкости

Видеть в человеке личность

Многие знают по себе, как раздражают эти безликие письма, которые каждый день приходят и чего-то хотят от человека, к которому не проявили ни капли уважения или заинтересованности. Как правило, такие опусы уже даже и не открывают, а быстренько скидывают в корзину для электронного мусора. Другое дело, когда получаешь корреспонденцию, адресованную лично, и где ясно прослеживается — о тебе знают, помнят и представляют твои интересы.

На этой стадии доверительных отношений и происходит взаимодействие между отправителем и получателем. Чаще всего, открывая персонализированную почту, человек внимательно изучает все предложения и вникает в суть вопросов. Стало быть, вероятность того, что послание попадёт не в бровь, а в глаз — 99,9%.

Техника на грани фантастики

В век передовых компьютерных технологий автоматизация процесса рассылки корреспонденции — первое, на что нужно обратить своё внимание. С качественным сервисом email-рассылки пользователь получает:

базу данных на каждого клиента;

оформление писем согласно правилам;

детальный аналитический отчёт;

количество отписавшихся от рассылки;

интеграцию с внешними сервисами.

Таким образом, вовлекая в процесс email-маркетинг, автор рассылки всегда будет держать руку на пульсе и руководить потенциальными клиентами. Добиваться поставленных результатов и, как следствие, увеличения дохода от использования email-канала.

Встречают по одёжке

Красиво оформленное письмо с яркой цепляющей темой, необычным шрифтом и неординарным стилем расположения текста просто не может не привлечь внимания. Использование смайликов позволяет показать личное отношение и заинтересованность отправителя в продолжении сотрудничества или принципиально новом знакомстве. Кроме этого, хорошую рассылку отличает:

захватывающий тизер в поле «Тема»;

прехедер, поясняющий суть сообщения;

тёплое, искреннее приветствие;

минимум посторонней информации;

последовательность изложения мыслей.

Конечно, всегда есть место эксперименту. Однако, всё новое и ранее неиспробованное вводить надо осторожно и постепенно, отслеживая реакцию адресатов и количество переходов из таких пробных вариантов.

Эстетика оформления

Многие думают, что электронное письмо — текст и ничего более. В корне неверный подход. Результат получения унылой словесной портянки — неодолимое желание как можно скорее закрыть её и отправить автора в спам.

Правильно подобранная картинка оживит любую тему и сделает сообщение особенно привлекательным. Но и это ещё не всё. Анимация и элементы видео, встроенные в письма, обеспечат такой корреспонденции гораздо более широкий отклик.

Этикет в каждой мелочи

Футер — то место, где должно произойти прощание, но обязательно с надеждой на будущую встречу. Здесь непременно стоит указать:

кем отправлено письмо;

контактные данные автора;

ссылки на социальные сети;

адреса магазинов, сайтов и т.д.

У клиента обязательно должна быть возможность связаться с отправителем, если тема рассылки его заинтриговала. А иначе какой вообще смысл отправлять корреспонденцию.

Соблюдаем букву закона

Оформление email-рассылок требует не только соблюдения этикетных и эстетических канонов. Существует ряд параметров, которые просто обязаны присутствовать в правильно оформленной рассылке. Один из самых главных — наличие ссылки на отписку. Это обязательное условие всех почтовых служб без исключения.

При этом ссылка должна быть отчётливо видна, а суть текстового обращения понятна. Некоторые компании идут ещё дальше и дают дополнительные разъяснения клиенту о том, почему его адрес оказался в рассылке. Можно проявить фантазию и добавить что-то особенное, от чего у человека останется приятное впечатление от прочтённого послания.

То, что для одного роскошь, для другого ненужный хлам

Профессионально выполненная email-рассылка — эффективный способ повлиять на решение потенциальных клиентов и убедить их в целесообразности выполнения того или иного действия. Вежливость, персонализация и красивое оформление способны свернуть горы.

Тогда как непродуманная стратегия, скучный текст без доли выдумки и безликие обтекаемые фразы, могут внушить как минимум желание больше никогда не открывать этот хлам. А как максимум — стойкое неприятие. В умелых руках любая даже, казалось бы, незначительная мелочь обретает иной глубокий смысл.