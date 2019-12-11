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На улице Марии Ульяновой начали сносить аварийные дома

Новое жилье получат 43 семьи.
  • 11/12/2019, 18:14
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Четыре аварийных дома на улице Марии Ульяновой в Первомайском районе Новосибирска будут расселены по программе развития застроенных территорий (РЗТ). Новое жилье получат 43 новосибирские семьи (114 человек), сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Проблема расселения людей из ветхого и аварийного фонда для Новосибирска очень актуальна. Домов, требующих сноса, в городе более 360, а в перспективе – гораздо больше, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Программа РЗТ – реальный инструмент решения вопроса. Сегодня свободной земли для комплексной застройки в Новосибирске практически не осталось, и поэтому все понимают – заниматься придется теми территориями, где расположено ветхое и аварийное жилье. Задача непростая, она требует финансирования, проработки с инвесторами и самими жителями.

По словам Анатолия Локтя, в апреле 2019 года между мэрией Новосибирска и ООО «Дом солнца» был заключен договор о развитии застроенной территории общей площадью 1,08 га в Первомайском районе, в границах улиц Марии Ульяновой и Красного Факела, со сносом аварийных домов.

— Здесь, в центре Первомайского района, на улице Марии Ульяновой по программе РЗТ будет расселено четыре дома, построенных еще в 40-х годах прошлого столетия. Два дома уже расселила строительная организация, остальные два дома расселят в следующем году. Этим будет заниматься мэрия. Причем без использования федеральных средств, в рамках региональной программы, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Всего в Первомайке более 60 домов, требующих расселения. Этот вопрос также актуален для Центрального округа, Октябрьского, Заельцовского и Ленинского районов.

Отмечается, что на освободившемся участке застройщик планирует построить 4-подъездный дом разной этажности, огородить и благоустроить дворовую территорию, обустроить парковку, спортивную и детскую площадки.

По словам заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, программа РЗТ в Новосибирске работает с 2013 года. За это время реализовано 23 договора о развитии застроенных территорий, из них 17 сегодня находятся в стадии исполнения. За счет потенциала строительных компаний удалось расселить 59 домов. Стоимость расселения одного дома в среднем – 30 млн рублей. Таким образом 1 млрд 800 млн рублей внебюджетных средств привлечено в процесс расселения.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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