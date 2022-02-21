Почему нельзя оставлять номер телефона под лобовым стеклом

Зная номер телефона, VIN-номер и госномер автомобиля, при помощи приложений на смартфоне можно узнать многое об автолюбителе: имя, фамилию, данные о том, как он записан в телефонах других людей и другую информацию, сообщила адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

— Среди распространенных случаев мошенничества – звонки «свидетелей или потерпевших» от несуществующего ДТП, с которого автолюбитель, якобы, скрылся — таким образом вымогаются деньги за молчание или невызов наряда ГИБДД (потенциальный риск лишения водительских прав), — объясняет адвокат.

Бывает, что аферисты ничего не вымогают, просто разговор по телефону срывается или вас просят перезвонить — и начинается долгий разговор по уже платной линии телефона, добавляет она.

Другим распространенным способом мошенничества, по словам Елены Кудерко, является предложение выкупа авто. Звонящий якобы видел машину среди объявлений, цена предлагается высокая, в связи с чем жертва мошенников много вопросов не задает и входит в переговоры, предоставляя данные своей карты для перевода задатка, и лишается таким образом денежных средств.

Нередки и случаи звонков от мошенников под видом сотрудников ГИБДД, судебных приставов, предлагающих за некоторое вознаграждение не накладывать арест на авто или отменить штраф.

Адвокат призывает проявлять бдительность: не принимать поспешных решений, задавать как можно больше уточняющих вопросов или же просто сбросить звонок и перезвонить на этот же номер, хотя, вероятнее всего, дозвониться уже не получится.