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Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцев

  • 28/11/2024, 09:00
В конце ноября сотрудники «Россети Новосибирск» завершили работы по обеспечению резервного электроснабжения в Заельцовском районе в связи с угрозой повреждения кабельной эстакады через реку 2-я Ельцовка

Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцевВ последние годы эта небольшая река, протекающая через два района города, часто упоминается в новостях – изменение русла, обрушение берегов, затопления из-за скоплений мусора и так далее. Проблему усугубляет наличие городских коммуникаций, включая линии электропередачи, проходящих через реку. Недавние обрушения грунта на берегу привели к повреждению свай опор кабельной эстакады, что могло вызвать разрушение кабелей, обеспечивающих электроэнергией Заельцовский район.

При возникновении ЧС более 17 тысяч жителей Новосибирска, а также школа, детский сад и несколько социальных объектов могли остаться без электричества. В связи с этим по инициативе энергетиков на городской комиссии по ЧС был введен режим повышенной готовности в Центральном округе.

Энергетики оперативно приняли необходимые меры для защиты линий электропередачи. Установили семь новых труб на соседних эстакадах для прокладки новых кабелей. Эти меры гарантировали надежность электроснабжения района в период повышенных зимних нагрузок.

В будущем будет разработано техническое решение по реконструкции существующей эстакады и проведены расчеты для нового безопасного кабельного перехода через русло Ельцовки в рамках проекта для инвестиционной программы на 2025 год.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение Россети


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