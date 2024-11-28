Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцев

В последние годы эта небольшая река, протекающая через два района города, часто упоминается в новостях – изменение русла, обрушение берегов, затопления из-за скоплений мусора и так далее. Проблему усугубляет наличие городских коммуникаций, включая линии электропередачи, проходящих через реку. Недавние обрушения грунта на берегу привели к повреждению свай опор кабельной эстакады, что могло вызвать разрушение кабелей, обеспечивающих электроэнергией Заельцовский район.

При возникновении ЧС более 17 тысяч жителей Новосибирска, а также школа, детский сад и несколько социальных объектов могли остаться без электричества. В связи с этим по инициативе энергетиков на городской комиссии по ЧС был введен режим повышенной готовности в Центральном округе.

Энергетики оперативно приняли необходимые меры для защиты линий электропередачи. Установили семь новых труб на соседних эстакадах для прокладки новых кабелей. Эти меры гарантировали надежность электроснабжения района в период повышенных зимних нагрузок.

В будущем будет разработано техническое решение по реконструкции существующей эстакады и проведены расчеты для нового безопасного кабельного перехода через русло Ельцовки в рамках проекта для инвестиционной программы на 2025 год.