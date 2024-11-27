Иосиф Кодалаев назначен на должность первого заместителя мэра Новосибирска

Первым заместителем мэра Новосибирска назначен Иосиф Кодалаев. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев пояснил, что Кодалаев проявил себя, как настоящий профессионал, исполняя обязанности первого вице-мэра. В частности, глава города отметил, что чиновник обеспечил восстановление движения по Октябрьскому и Димитровскому мостам, участвовал в оперативном устранении аварии на теплосетях.

В новой должности Иосиф Кодалаев начнет работать с 28 ноября.

Исполнять обязанности начальника транспортного департамента будет Валерий Жарков.

Напомним, Иосиф Кодалаев в июне 2024 года был назначен на должность начальника департамента транспорта мэрии. Чиновник родился в 1981 году в Новосибирске, окончил СГУПС по специальности «инженер путей сообщения – строитель», специальность «мосты и транспортные тоннели». Работал в государственных и муниципальных структурах. С 2023 года он являлся директором МКУ «Гормост».

Ранее занимавший мост первого вице-мэра Олег Клемешов в начале ноября ушел в правительство области и стал заместителем губернатора.

Валерий Жарков в октябре был назначен на должность руководителя Управления автомобильных дорог города.

Ранее редакция рассказывала о том, что в мэрии решено разделить департамент транспорта на две структуры.