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Иосиф Кодалаев назначен на должность первого заместителя мэра Новосибирска

  • 27/11/2024, 18:47
Автор: Юлия Данилова
Иосиф Кодалаев назначен на должность первого заместителя мэра Новосибирска
Он приступит к работе в новом статусе с 28 ноября

Первым заместителем мэра Новосибирска назначен Иосиф Кодалаев. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев пояснил, что Кодалаев проявил себя, как настоящий профессионал, исполняя обязанности первого вице-мэра. В частности, глава города отметил, что чиновник обеспечил восстановление движения по Октябрьскому и Димитровскому мостам, участвовал в оперативном устранении аварии на теплосетях.

В новой должности Иосиф Кодалаев начнет работать с 28 ноября.

Исполнять обязанности начальника транспортного департамента будет Валерий Жарков.

Напомним, Иосиф Кодалаев в июне 2024 года был назначен на должность начальника департамента транспорта мэрии. Чиновник родился в 1981 году в Новосибирске, окончил СГУПС по специальности «инженер путей сообщения – строитель», специальность «мосты и транспортные тоннели». Работал в государственных и муниципальных структурах. С 2023 года он являлся директором МКУ «Гормост».

Ранее занимавший мост первого вице-мэра Олег Клемешов в начале ноября ушел в правительство области и стал заместителем губернатора.

Валерий Жарков в октябре был назначен на должность руководителя Управления автомобильных дорог города.

Ранее редакция рассказывала о том, что в мэрии решено разделить департамент транспорта на две структуры

Фото из телеграм-канала мэрии Новосибирска, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Назначение чиновника Иосиф Кодалаев


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