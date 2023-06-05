Изменились правила приема в высшие учебные заведения в 2023

Если ранее абитуриенты имели возможность выбрать до 10 направлений, то в этом году их количество сократилось вдвое. При этом отмечается, что ограничение не касается очной, очно-заочной и заочной форм и оснований поступления (бюджет, платная основа). В Госдуме напомнили, что для подачи документов доступно не более пяти образовательных учреждений.
В этом году абитуриентам необходимо подавать два заявления на поступление: в рамках контрольных цифр приема на бюджетных основаниях и отдельно на места с оплатой стоимости обучения.
Согласно нововведениям, при подаче заявления о приеме на обучение теперь нужно указывать приоритеты зачисления по различным условиям поступления, если выбрано не одно направление. Приоритеты отмечаются порядковыми номерами и выставляются абитуриентом по каждому направлению подготовки с учетом формы, профиля образовательной программы, оснований обучения.
Так, при наличии документа об образовании, поданного в вуз в установленный срок лично либо онлайн (через портал «Госуслуги»), конкурс на зачисление по каждому направлению подготовки будет осуществляться по первому приоритету, указанному в заявлении. Если пройти по конкурсу не представляется возможным, то абитуриент автоматом участвует в конкурсе по следующему приоритету на вакантные места для зачисления.
В Госдуме подчеркнули, что изменить указанные в заявлении приоритеты можно не позднее дня завершения приема документов.
Теперь для зачисления абитуриентам нужно в срок подать документы, включая оригинал документа об образовании.
Поступить по этой квоте могут:
1) Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества;
2) Дети принимавших и принимающих участие в СВО в Украине, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области:
3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, направленных в другие государства органами государственной власти РФ и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.
Прием на обучение абитуриентов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей осуществляется как на бюджетные, так и платные места. Поступающие могут принимать участие в конкурсе на основании результатов ЕГЭ либо вступительных испытаний самого вуза.
Ключевые даты приемной кампании текущего года в рамках контрольных цифр приема на бюджетные места:
Срок начала приема заявлений: не позднее 20 июня.
Срок завершения приема заявлений:
Завершение приема оригиналов документов об образовании или проставления отметок на «Госуслугах»:
28 июля до 12:00 – для приоритетного зачисления (квоты, без вступительных испытаний);
3 августа до 12:00 – для основного этапа зачисления.
Издание приказов о зачислении:
29 или 30 июля – приоритетное зачисление (квоты, без вступительных испытаний);
4 – 9 августа – основной этап зачисления.
Ранее редакция сообщала, что эксперты составили рейтинг эффективности вузов по направлениям подготовки.
Фото: freepik.com — gpointstudio
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