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Изменились правила приема в высшие учебные заведения в 2023

  • 05/06/2023, 14:28
Автор:
правила приема в высшие учебные заведения в 2023
Нововведения вступили в силу 1 марта.

Число направлений подготовки, на которые можно подать документы, снизилось до пяти

Если ранее абитуриенты имели возможность выбрать до 10 направлений, то в этом году их количество сократилось вдвое. При этом отмечается, что ограничение не касается очной, очно-заочной и заочной форм и оснований поступления (бюджет, платная основа). В Госдуме напомнили, что для подачи документов доступно не более пяти образовательных учреждений.

На бюджетные и платные места подаются разные заявления

В этом году абитуриентам необходимо подавать два заявления на поступление: в рамках контрольных цифр приема на бюджетных основаниях и отдельно на места с оплатой стоимости обучения.

Приоритеты

Согласно нововведениям, при подаче заявления о приеме на обучение теперь нужно указывать приоритеты зачисления по различным условиям поступления, если выбрано не одно направление. Приоритеты отмечаются порядковыми номерами и выставляются абитуриентом по каждому направлению подготовки с учетом формы, профиля образовательной программы, оснований обучения.

Так, при наличии документа об образовании, поданного в вуз в установленный срок лично либо онлайн (через портал «Госуслуги»), конкурс на зачисление по каждому направлению подготовки будет осуществляться по первому приоритету, указанному в заявлении. Если пройти по конкурсу не представляется возможным, то абитуриент автоматом участвует в конкурсе по следующему приоритету на вакантные места для зачисления.

В Госдуме подчеркнули, что изменить указанные в заявлении приоритеты можно не позднее дня завершения приема документов.

Согласие на зачисление теперь не требуется

Теперь для зачисления абитуриентам нужно в срок подать документы, включая оригинал документа об образовании.

Отдельная квота для некоторых категорий поступающих

Поступить по этой квоте могут:

1) Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества;

2) Дети принимавших и принимающих участие в СВО в Украине, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области:

  • военнослужащих (в т. ч. проходивших военную службу в период мобилизации, действия военного положения или по контракту, заключенному в соответствии с п. 7 ст. 38 ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»);
  • лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ;
  • сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ;

3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, направленных в другие государства органами государственной власти РФ и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

Прием абитуриентов из новых российских регионов

Прием на обучение абитуриентов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей осуществляется как на бюджетные, так и платные места. Поступающие могут принимать участие в конкурсе на основании результатов ЕГЭ либо вступительных испытаний самого вуза.

Ключевые даты приемной кампании текущего года в рамках контрольных цифр приема на бюджетные места:

Срок начала приема заявлений: не позднее 20 июня.

Срок завершения приема заявлений:

  • не ранее 7 июля и не позднее 20 июля (для поступающих с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности);
  • не ранее 10 июля и не позднее 20 июля (для поступающих с прохождением иных вступительных испытаний);
  • не ранее 20 июля и не позднее 25 июля (для поступающих без прохождения вступительных испытаний).

Завершение приема оригиналов документов об образовании или проставления отметок на «Госуслугах»:

28 июля до 12:00 – для приоритетного зачисления (квоты, без вступительных испытаний);

3 августа до 12:00 – для основного этапа зачисления.

Издание приказов о зачислении:

29 или 30 июля – приоритетное зачисление (квоты, без вступительных испытаний);

4 – 9 августа – основной этап зачисления.

Ранее редакция сообщала, что эксперты составили рейтинг эффективности вузов по направлениям подготовки.

Фото: freepik.com — gpointstudio 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : правила приема в высшие учебные заведения дети высшее образование вузы вступительные испытания


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