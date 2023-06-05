Новосибирск принимает участие в изменении федерального «водно-зеленого» законодательства

До 2025 года в систему федерального градостроительного законодательства России предполагается внедрение понятия водно-зеленого каркаса. Это станет первым этапом реализации одноименного проекта в городах РФ. Такое решение было озвучено в ходе заседания специальной рабочей группы в рамках Всероссийской конференции «Водно-зеленый городской каркас. Современный мультидисциплинарный инструмент создания комфортной городской среды» в Новосибирске. Сам Новосибирск также планирует войти в федеральный проект, и определенные достижения у города в этом направлении уже имеются, о чем в приветственном слове участникам конференции сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. Для муниципалитета в настоящее время это одна из актуальных задач — город расположен на берегу Оби и включает в себя восемь малых рек — о чем на конференции напомнил глава Новосибирска Анатолий Локоть.

— Сначала родилась идея создания зеленого каркаса, — говорит мэр. — Затем понимание того, что надо переходить и к теме водного пространства. Все побережье Оби очень сильно было изрезано оврагами и малыми реками. Речка Каменка исчезла после борьбы с оврагами. Постепенно так зарыли в коллекторы несколько наших малых рек.

Как рассказывает мэр со ссылкой на опыт посещения европейской части России и Республики Беларусь, там как раз наблюдалась обратная тенденция — максимальное сохранение зеленых территорий и водоемов.

— Я обратил внимание, как там бережно относятся к каждому кусочку земли, — говорит Анатолий Локоть. — Маленький ручеек, через него мост, проезжая часть. Спустишься вниз — а там парковая зона. Мы пришли к мысли о том, что нам нужен каркас водно-зеленый с учетом наших малых рек, а не только Оби.

Как сообщает руководитель рабочей группы, завкафедрой «Архитектуры и дизайна» Института развития города Севастопольского государственного университета, член экспертного совета при Министерстве строительства и ЖКХ по формированию комфортной городской среды Элина Красильникова, параллельно с перечнем предложений в федеральное законодательство будет формироваться и методика создания водно-зеленого каркаса городов (ВЗК). Пилотный проект, как сообщает эксперт, будет отрабатываться на одном из малых городов России.

— Мы должны проанализировать документы, внести предложения в задачи развития ВЗК в 2023 году, — сообщает Красильникова. — В 2024 году должны иметь глоссарий, общую методику создания ВЗК, в которой должны определить основные планировочные элементы. В 2024 году надеемся, что у нас уже будут рекомендации по организации научно-исследовательских работ по формированию и развитию ВЗК и экономике ВЗК. Эти работы завершатся рекомендацией по определению практики применения наших лучших проектов. У нас уже должны быть какие-то методические рекомендации исходя из того, чем будут заниматься города.

Пока, как показывает опыт российских регионов, в градостроительном законодательстве что водный, что зеленый каркас если и прописаны, то довольно фрагментарно.

— Как мы знаем, в Градостроительный кодекс внесены много поправок, которые превратили документы территориального планирования больше в технические, нежели в идейно-смысловые, — считает начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. — Экологическая составляющая находит выражение лишь в некоторых разделах. Функциональные зоны в основном у нас закрепляют только природные территории, которые мы хотим сохранить. Но мы хотим включить более мелкие элементы: парки, скверы.

По мнению начальника отдела стратегического развития Научно-исследовательского и проектного центра генплана Санкт-Петербурга Ирины Садиковой, на федеральном уровне необходимо документально прописать разные виды зеленых территорий.

— Есть смешение понятий — «общественные пространства» и «зеленые насаждения» общего пользования, — говорит Садикова. — Но я считаю, что это не одно и то же. Сейчас роль таких парков, которые вовсе не общественные пространства, взяли на себя особо охраняемые территории. Там нет качелей, каруселей, кафе. Но там каждые выходные масса народа, которая ходит по экологическим тропам. Это для таких территорий — не самая лучшая характеристика.

Такое смешение понятий, по мнению эксперта, дает повод для, по сути, произвольной трактовки понимания статуса той или иной территории. В органах власти одни профильные подразделения опираются на действующий Градостроительный кодекс, другие — на региональное законодательство, ряд норм которого не менялся с 90-х годов прошлого века.

— В части озеленения все показатели считают кто в лес, кто по дрова, — рассуждает Ирина Садикова. — Мы получили огромное количество заявок от жителей с просьбой принять термин «зеленые насаждения». Есть заявки и от собственников, которые не собираются заниматься парковым строительством. Жители пишут: «У нас лес, болото, куропатки». Застройщик пишет: «Нет никакого болота, растет бурьян». Надо что-то делать с этим определением. Пока говорить, сколько процентов могут быть застроены, мы не имеем права. Классификатор видов разрешенного использования парков, скверов и садов больше не содержит.

Рабочая группа по созданию водно-лесного каркаса Новосибирска была сформирована весной 2021 года. Промежуточным итогом ее работы стало трехстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, французской Федерацией ландшафтных архитекторов и Минстроем РФ по поводу создания на территории Новосибирска нового природного каркаса с учетом европейского опыта.

В декабре прошлого года Новосибирск был включен в рабочую группу при экспертном совете по формированию комфортной городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросу создания водно-зеленого городского каркаса.